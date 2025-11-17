¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 17 de noviembre

La Alexandre Bóveda proyectará un documental

20.00 horas | La sede proyectará el documental O barrio en feminino, unha experiencia educativa.

Asociación Alexandre Bóveda

Ward Hayden & The Outliers, hoy en la Mardi

21.00 horas | Concierto especial para los amantes del rock un día antes del 26 aniversario de la sala.

Sala Mardi Gras

La India protagoniza hoy el ciclo ‘Poetas Dinversos’

20.00 horas | El ciclo Poetas Di(n)versos, organizado por Yolanda Castaño, tendrá como protagonista a La India, y las encargadas de los recitales serán las poetas orientales Reshma Maresh y Yamini T. Prabhu.

Centro Sociocultural Ágora

Taller de acuarela experimental para todos

18.00 horas | Los interesados en aprender a pintar con acuarela podrán acercarse a la Ciudad Vieja.

Centro Cívico Ciudad Vieja

Alberto Pombo presenta su libro ‘Verso e acorde’

19.00 horas | El escritor gallego Alberto Pombo llevará su nuevo libro al ciclo LunsDeEncontros.

Biblioteca Fórum