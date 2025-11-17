OCIO Y CULTURA
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 17 de noviembre
Proyecciones, conciertos o presentaciones, entre las actividades culturales de hoy en la ciudad
La Alexandre Bóveda proyectará un documental
20.00 horas | La sede proyectará el documental O barrio en feminino, unha experiencia educativa.
Asociación Alexandre Bóveda
Ward Hayden & The Outliers, hoy en la Mardi
21.00 horas | Concierto especial para los amantes del rock un día antes del 26 aniversario de la sala.
Sala Mardi Gras
La India protagoniza hoy el ciclo ‘Poetas Dinversos’
20.00 horas | El ciclo Poetas Di(n)versos, organizado por Yolanda Castaño, tendrá como protagonista a La India, y las encargadas de los recitales serán las poetas orientales Reshma Maresh y Yamini T. Prabhu.
Centro Sociocultural Ágora
Taller de acuarela experimental para todos
18.00 horas | Los interesados en aprender a pintar con acuarela podrán acercarse a la Ciudad Vieja.
Centro Cívico Ciudad Vieja
Alberto Pombo presenta su libro ‘Verso e acorde’
19.00 horas | El escritor gallego Alberto Pombo llevará su nuevo libro al ciclo LunsDeEncontros.
Biblioteca Fórum
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada