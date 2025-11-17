Luz verde del grupo de trabajo a la descentralización de Medicina pactada por los rectores y la Xunta

Luz verde del grupo de trabajo creado para analizar la descentralización del grado de Medicina al acuerdo ratificado el pasado viernes por los tres rectores y la Xunta para descentralizar el segundo ciclo de la titulación de Medicina.

El visto bueno de los miembros de este grupo lo dio conocer en la tarde de este lunes en Vigo el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por sus homólogos de la UDC, Ricardo Cao, y de la USC, Antonio López, respectivamente.

La idea es que el texto acordado sea trasladado al consejo de docencia clínica y que su contenido se dé a conocer este martes, según informa Efe.

Al consejo de gobierno de cada universidad

Tras su paso por el consejo de docencia clínica, serán los consejos de gobierno de cada una de las tres universidades los que tendrán que validar este pacto para descentralizar el segundo ciclo de Medicina.

Según las previsiones ya anunciadas por los tres rectores cuando hicieron público el preacuerdo, la idea es que en el curso 2026-27 se decentralizará la parte práctica de quinto, en el 2027-28, la teórica de ese curso y en el 2028-29, la práctica y teoría de cuarto, puesto que sexto es eminentemente práctico y ya estaba descentralizado, con rotaciones de los alumnos en los hospitales del Sergas.

Bueno para la facultad, que "tiene que ser la de toda Galicia"

Horas antes de que se hiciera pública la postura del grupo de trabajo, que no se había reunido desde finales de julio, el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, se mostraba convencido de que el acuerdo será bueno para las tres universidades, y para la facultad, que consideraba "tiene que ser la de toda Galicia".

En rueda de prensa tras la reunión del Consello, deseó que el acuerdo sea "un ejemplo" para otros pactos y una "lección a posturas localistas que no ven más allá y cree que cualquier ocasión es buena para tener un mínimo de rédito electoral". "El caso de la alcaldesa de A Coruña en este caso es evidente", en referencia a las declaraciones de Inés Rey aludiendo a que lo que se estaba buscando era mantener unos privilegios medievales".