¿Qué porcentaje de las calles de A Coruña tienen nombre de mujer?

La representación femenina en las calles de A Coruña rinde homenaje a figuras ilustres que, por su vinculación con la ciudad, su aportación a la sociedad coruñesa o su trayectoria han quedado inmortalizadas en la memoria local al legar su nombre al callejero. Ocupan lugares destacados en el mapa, grandes nombres del ámbito cultural como las escritoras Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Juana de Vega, Sofía Casanova, Fanny Garrido o María Barbeito; así como representantes del mundo científico como Madame Curie y Clara Campoamor. Las calles de A Coruña también llevan nombres de mujeres que destacan por su labor filántropa y apoyo a los desfavorecidos como Teresa Herrera, Ángela Blanco de Soto, Adelaida Muro, Carmen Rodríguez Losada o Modesta Goicouría; mientras que cobran especial simbología mujeres pioneras vinculadas a la historia y a la política de A Coruña como la gran heroína María Pita, Inés de Ben, Mariana Pineda, Inés de Castro o Berta Tapia. En el ámbito colectivo, figuran en el callejero agrupaciones de mujeres que destacan por su actividad profesional como las Cigarreras o las Panaderas. Y a pesar de esta seleccionada nomenclatura femenina, solo un 5% de las calles de A Coruña tienen nombre de mujer.

El proyecto 'Mulleres na Rúa' de la asociación vecinal Oza Gaiteira Os Castros reivindica la desigualdad de un callejero coruñés con el 92% de nombres de hombre y promueve recuperar el legado de mujeres “silenciadas” o “insuficientemente reconocidas” con una serie de actividades que ponen el foco en la mujer como protagonista.

Marisol Soengas y Mercedes Romero Abella

Del 24 al 30 de noviembre, la asociación vecinal organiza encuentros, espacios de debate, acciones culturales y un recorrido reivindicativo que tendrá lugar el sábado 29 en la Travesía de A Gaiteira, que será renombrada simbólicamente Marisol Soengas, bióloga molecular coruñesa y referente internacional en la investigación contra el cáncer.

El acto comenzará a las 13.00 horas y, acompañado de la “batucada feminista” de Trópico de Grelos, la comitiva recorrerá A Gaiteira, avenida de Oza, avenida da Concordia, Monte das Moas y José Hernández para finalizar en la calle José Fariña Ferrero, que también recibirá el nombre simbólico de calle Mercedes Romero Abella en homenaje a la maestra republicana represaliada.

La programación incluye encuentros de reflexión y propuestas culturales como #LunsDeEncontros con Eli Ríos el día 24 a las 19.30h en la biblioteca del Fórum, un espacio de intercambio ‘Sororidade en Común’ el martes 25 en el local de la asociación Oza Gaiteira Os Castros, y el concierto ‘Xeografías’ de Sofía Espiñeira el 30 de noviembre en el auditorio del Fórum Metropolitano. La asociación anima a los asistentes a llevar pancartas con la frase ‘La Historia se escribe en femenino’ para reivindicar y visibilizar el legado "silenciado" de las mujeres.