El Puerto de A Coruña reabre la plataforma de baño de O Parrote tras cerrarla por mal tiempo
El equipo técnico de la Autoridad Portuaria "ha completado las revisiones para garantizar un uso seguro de la infraestructura"
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha anunciado en la tarde de este lunes que reabrió la pasarela a la plataforma náutica de O Parrote, "tras las pasadas inclemencias meteorológicas y una vez restablecidas las condiciones de seguridad". La infraestructura está de nuevo "operativa", indica el Puerto, que señala que el equipo técnico portuario "ha completado las revisiones para garantizar un uso seguro de la infraestructura".
La pasarela de acceso peatonal a la plataforma de baño de O Parrote, abierta al público el pasado miércoles, fue cerrada el martes 4 de noviembre por las condiciones meteorológicas adversas que obligaron a activar la alerta naranja por temporal costero y el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 80 km/h. La Autoridad Portuaria indicó que durante el periodo en el que esté retirada se realizarán "ajustes técnicos" en la estructura de la pasarela
