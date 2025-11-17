No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña

«No hay una ciudad mejor que A Coruña. Es perfecta. Las vistas, el tamaño, la gente es increíble... salvo los que me ponen malas reseñas», bromea Xiao Xiao Ni, responsable del nuevo restaurante de la avenida Buenos Aires, Komo Sushi.

La historia del restaurante es, en realidad, la historia de una familia que llegó desde China para lograr «una mejor vida». Empezaron con un pequeño local en O Temple pero desde hace décadas regentan el Té Oriental en el paseo marítimo de A Coruña. «Desde que nací estuve allí. Mis padres se pasaban el día trabajando y yo ayudando en lo que podía. Pero ellos no querían que siguiera su mismo camino. Me decían: ‘estudia para no acabar como nosotros en el restaurante’. Sabían que llevar un restaurante era muy duro y yo intenté hacer otras cosas», rememora con sinceridad.

Xiao estudió Economía en Santiago, pero no encontró su sitio: «Estuve dos años allí y apenas vivía en el piso. Me agobiaba», comparte. Su experiencia en prácticas en una empresa también la convenció de que la oficina no estaba hecha para ella: «Me aburría muchísimo. Soy más de estar con gente… de ver resultados». Así que regresó a A Coruña y, sin buscarlo, entró en el negocio que sus padres estaban planificando abrir en la misma calle en la que se había «criado».

«La idea era abrir un nuevo espacio con comida tradicional china, pero era inviable», explica. Finalmente inauguraron a finales de agosto un bufé asiático a la carta que mezcle cocina china y japonesa. Xiao se implicó más de lo previsto y terminó haciéndose cargo de la gestión completa: «Ellos cocinan y yo me encargo de todo lo demás: las reservas, los bancos, los proveedores, contratar a los camareros, limpiar... Mis padres no se defienden muy bien con el idioma, así que todo el tema de licencias y papeleo me toca a mí» explica con orgullo.

De lo que sí se arrepiente Xiao es de haber «puesto un precio demasiado barato». «Ahora ya no hay marcha atrás, pero la gente se piensa que no damos comida de buena calidad por que tenemos un precio bajísimo», explica quien asegura que «las reseñas de la gente hacen mucho». «Si tardamos demasiado o el plato no nos sale como queríamos siempre ponen una mala nota, pero de poner una buena reseña nadie se acuerda» , asegura la dueña del local.

Komo Sushi propone platos elaborados al momento, producto fresco y una ambientación moderna pero el éxito parece que aún no ha llegado: «El pasado fin de semana fue una locura… se llenó un montón. Llegamos a tener más de cien personas por la noche, que parece bueno, pero no dábamos a basto», relata. La primera semana les cayeron «reseñas muy duras», lo cual le afectó, pero también le motivó. «Ahora tenemos clientes que repiten, incluso una chica que viene cada semana. Eso me llena de orgullo», confiesa con una mezcla de alivio y ambición. Eso sí, admite que trabaja «muchas horas para que todo salga bien», pero es algo que asume: «Este restaurante es parte de mi familia, ya me avisaron que no iba a ser nada fácil, pero por suerte es lo que de verdad me gusta».

Para sus padres, que le aconsejaron otro camino, la decisión de Xiao puede parecer sorprendente. Pero ella lo tiene claro: «No me veo en una oficina. Aquí, aunque trabaje más, siento que es lo mío, además rodeada de mi familia». Y añade: «A Coruña me lo ha dado todo. Quiero quedarme aquí y mi familia seguirá siendo de aquí».