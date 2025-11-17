El tiempo en A Coruña esta semana según la Aemet: la lluvia dará unas horas de tregua y llegará el frío

A Coruña camina hacia el invierno y esta semana los coruñeses lo van a notar. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días lo deja claro: bajan, ahora sí, las temperaturas. Una masa de aire frío procedente del Ártico hará que los termómetros se desplomen en la segunda mitad de esta semana.

Toda Galicia aterriza en la segunda quincena de noviembre con un descenso térmico que de cara al jueves y viernes de esta semana podría traer las primeras nevadas de la temporada en zonas de interior y montaña, así que toca prepararse para una recta final del otoño que invitará a rescatar del armario la bufanda y los guantes, también en el litoral. El área de A Coruña no será la excepción, así que en la costa coruñesa también van a caer los termómetros.

De momento hoy lunes día 17 de noviembre A Coruña tiene por delante una jornada con tiempo más estable que los días pasados. La Aemet no descarta algún chubasco de escasa entidad en las primeras horas del día pero la previsión apunta a que la lluvia dará un tregua que durará las primeras 48 horas de esta semana, así que ni hoy ni mañana martes es probable que caigan más que algunas gotas en el arranque de este lunes. Y ya notaremos la bajada de las temperaturas mínimas, que hoy se quedarán en 11 grados y mañana caerán hasta los 9 grados. Las máximas se mantendrán por ahora en valores suaves, con 17 grados en las horas centrales del día.

El miércoles día 19 vuelve la lluvia y ese día en A Coruña la mínima no baja pero la máxima sí desciende, así que los termómetros se moverán entre los 11 y los 14 grados.

Pero la caída de las temperaturas será más acusada durante las jornadas del jueves día 20 y viernes día 21. Ahí sí los termómetros se desploman hasta marcar mínimas de 8 y 6 grados --respectivamente-- mientras que por arriba las temperaturas en A Coruña no superarán los 12 ó 13 grados según las previsiones de la Aemet.

Meteogalicia también prevé un desplome de los termómetros para esta segunda mitad de la semana y no se descarta nieve en zonas del interior puesto que serán días en los que también se prevén precipitaciones generalizadas en las cuatro provincias.

La Aemet sitúa la cota de nieve en la provincia de A Coruña alrededor de los 700 metros para las jornadas del jueves y el viernes así que esos días sabremos si cuajan los primeros copos en este camino hacia el invierno.

La previsión del tiempo para el fin de semana también apunta, de momento, a un predominio de la inestabilidad atmosférica, con lluvias durante la jornada del sábado y el domingo, y previsiblemente tampoco habrá cambios de momento de cara a los primeros compases de la siguiente semana, la última de noviembre, así que de momento toca abrigarse y seguir teniendo a mano capucha y paraguas para capear las lluvias y el frío propios de esta recta final del otoño aunque de cara al fin de semana los termómetros se recuperarán un poco tras el bajón térmico del jueves y el viernes.