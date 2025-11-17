Los rectores ratifican el acuerdo para impartir en Galicia, desde 2028, el segundo ciclo de Medicina de forma descentralizada

El grupo de trabajo que hoy debía dar por cerrada la guerra entre las tres universidades de Galicia por el grado de Medicina ha ratificado el acuerdo para su descentralización, pero no se darán a conocer todos los detalles del acuerdo hasta que se apruebe en el Consello de Docencia Clínica, todavía sin fecha. Los rectores de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo han validado el acuerdo en el que venían trabajando y han fijado el calendario: a partir del curso 26/27 se descentralizará la enseñanza práctica del quinto curso, en la 27/28 el quinto curso completo, tanto práctica como teoría y a partir de la 28/29 se hará efectivo el modelo descentralizado total al incluir ya todo el cuarto curso.

Los rectores Ricardo Cao, Antonio López y Manuel Reigosa aseguran que este pacto es el mejor posible para la docencia y la atención médica en la comunidad. Sin embargo, durante la reunión que han mantenido este lunes en Vigo todavía hay puntos en los que no se ha llegado a un entendimiento, de ahí que su comparecencia se retrasase 46 minutos sobre la hora prevista. Ante los medios aseguraron que ya existe el acuerdo que dan por aprobado.

La Universidade de Vigo, por su parte, había remitido a la Xunta durante esta jornada la declaración de interés para impartir el título de Medicina en su área, pero como se ha cerrado el acuerdo han vuelto a dirigirse al Ejecutivo gallego para paralizar dicha petición. Mientras que la Universidade de A Coruña también ha aplazado su petición, pero seguirá trabajando de manera interna para tener título propio de Medicina.

Una vez que el Consello de Docencia Clínica de Galicia ratifique el acuerdo, el documento tendrá que pasar por la aprobación en los consellos de goberno de las tres universidades.