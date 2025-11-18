Beatriz Martínez, fisioterapeuta del Hospital de Oza en A Coruña: "El deporte de impacto puede dañar el suelo pélvico"

"Cualquier problema del suelo pélvico, sea incontinencia fecal, urinaria o de gases, estreñimiento, dolor en las relaciones sexuales... Todo lo relacionado con esa esfera limita, no solo físicamente, sino también a nivel psicológico y social. Muchos de los afectados, cuando se sienten desatendidos, a medio-largo plazo desarrollan problemas de salud mental, que se traducen en inseguridades, bajas laborales, temor, miedo, aislamiento social (prefieren quedarse en casa en lugar de salir, o no salen si no tienen un baño ‘visualizado’, por así decirlo)...", reflexiona Beatriz Martínez Toledo, fisioterapeuta de la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital de Oza (Chuac), en el marco de la jornada Hablemos del cuidado del suelo pélvico, organizada por la Asociación Incontinencia (ASIA) y la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, este martes, en el Sporting Club Casino. Un encuentro en el que esta especialista puso el énfasis en explicar "qué es el suelo pélvico" [estructura de músculos, ligamentos y tejido que sostiene los órganos pélvicos y abdominales], y en la promoción de su cuidado.

"Es verdad que los pacientes, sobre todo los más jóvenes, buscan mucho en redes sociales, blogs o vídeos de Youtube acerca de cómo ejercitar el suelo pélvico, pero es difícil que te den una hoja, un consejo, sin sentir bien una corrección activa por parte de un profesional", señala Martínez Toledo, quien considera que, a día de hoy, "quizás, estamos mejor que hace diez años en cuanto al conocimiento de la población" acerca de "la importancia de cuidar el suelo pélvico" para "prevenir problemas" en el futuro.

"La gente habla más sobre este tema (sobre todo, de nuevo, los jóvenes), y con respecto al parto y el posparto sí veo que hay un auge, puede que porque se tienen menos hijos y a mayor edad. Lo que ocurre es que muchos problemas de suelo pélvico no solo van enfocados al parto, sino también a la posmenopausia, al dolor en las relaciones sexuales, la edad, el sobrepeso, la carga repetitiva de peso durante jornadas laborales, los deportes de impacto (o, incluso, a deportes en los que se hacen ejercicios de esfuerzo sin un buen control de la respiración)...", expone la fisioterapeuta, quien apunta que, en la sanidad pública, la "puerta" para consultar y tratar los problemas de suelo pélvico es "la Atención Primaria, bien a través del médico de cabecera o la matrona".

"Sin embargo, para muchas otras mujeres, su vía de entrada es la Ginecología, y para hombres, la Urología", indica, antes de especificar que, a la Unidad de Suelo Pélvico les llegan "los casos más complejos", derivados, casi siempre, de intervenciones quirúrgicas como la que sufrió Alma Rodríguez, delegada de ASIA en A Coruña, y afectada de incontinencia fecal tras someterse a una histerectomía [cirugía para extraer el útero].

"He sufrido un horror, porque la incontinencia toca todas las esferas de tu vida: laboral, social, familiar, sexual... Es una patología tabú, que no cuentas, porque te da vergüenza. Pero esto existe. Y existe a cualquier edad", subraya Rodríguez, sobre una problemática que, hace hincapié, "sufren también hombres", y que "abarca muchísimas dolencias". "Pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis, ostomizados… El cáncer de próstata en los hombres puede provocar también incontinencia, porque la próstata es el principal sustento del suelo pélvico en ellos y, cuando se la quitan, se hacen pipí… Y esto se soluciona con fisioterapia pélvica", apunta la delegada de ASIA en A Coruña, quien explica que desde la asociación ofrecen, en todos los casos, "ayuda" (así como "los pasos a seguir hasta llegar hasta esa ayuda") para que a otros afectados por la incontinencia no les suceda lo mismo que a ella, quien se pasó "dos años queriendo morir, porque nadie te echa una mano y te sientes sola".

"Por desgracia, la incontinencia existe. No se cuenta, pero existe. Aunque lo normal, y sobre todo si es de orina, es que te lo calles, vayas aumentando el tamaño de las compresas, lo niegues… Yo misma llegué a negárselo hasta a mi ginecólogo", reitera Alma Rodríguez, delegada de ASIA en A Coruña y afectada de incontinencia fecal, para reivindicar la necesidad de "dar visibilidad" a esta realidad y "cuidar el suelo pélvico desde jóvenes"

"Cada vez se realiza más deporte de impacto, lo que implica que, al mismo tiempo, haya más gente joven, sobre todo mujeres a las que, sin haber tenido un parto, se les escapa pis. El suelo pélvico es músculo, de ahí la necesidad de fortalecerlo para evitar este tipo de problemas por la práctica de ejercicio físico de impacto", aconseja la delegada de ASIA en A Coruña, antes de llamar la atención acerca de "la importancia" de jornadas como la de este martes, "para que la gente pierda el miedo a consultar ese tipo de problemáticas y recibir tratamiento".

"Las consultas de fisioterapia del suelo pélvico son un lugar seguro. Además, como es un tema delicado, las fisioterapeutas pélvicas, muchas veces, ejercen como de psicólogas, porque las pacientes llegamos a sus consultas muy tocadas mentalmente también", incide, antes de reconocer que, para ella misma, contar su dolencia "fue dificilísimo". "Pero llegó un momento en que me dije: ‘¿Qué tengo que perder?’. Cierto es que mi psicóloga, mi psiquiatra, mi doctora… me ayudaron un montón, al igual que conocer ASIA, adonde llegué por mediación de mi coloproctóloga. Fue ella quien me recetó contactar con una asociación de afectados por la incontinencia. Me recetó ASIA", subraya Rodríguez, quien admite que ella, en su momento, le contó a su marido y su familia lo que le sucedía porque la "pillaron". "Conocer la asociación y a otros afectados me ha ayudado mucho porque, cuando empiezas con este problema, te sientes sola. Piensas que eres la única que lo sufre en el mundo", concluye.

*Los interesad@s pueden obtener más información sobre ASIA en su página web ‘www.asiasuport.org’. También pueden contactar con la asociación a través del teléfono 680 46 16 47.