Los bomberos acuden al Abente y Lago al quedar atrapada en una verja una persona ingresada en el hospital

Los Bomberos de A Coruña han acudido esta mañana al hospital Abente y Lago para intervenir después de recibir el aviso de que una persona que estaba ingresada se había quedado atrapada en una verja del recinto hospitalario. Ha ocurrido minutos antes de las 06.30 horas y, según relatan los efectivos de emergencias, se trata de una persona mayor ingresada que "al intentar escapar mete la cabeza por una verja y queda atrapada". Fuentes hospitalarias aclaran que esta persona no quiso escapar del hospital sino que el incidente ocurrió porque esta paciente estaba desorientada. Al lugar acudieron tres bomberos con varios útiles para liberar a esta persona.