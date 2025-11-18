Los bomberos acuden al Abente y Lago al quedar atrapada en una verja una persona ingresada en el hospital
Ha ocurrido esta mañana minutos antes de las 06.30h
Los Bomberos de A Coruña han acudido esta mañana al hospital Abente y Lago para intervenir después de recibir el aviso de que una persona que estaba ingresada se había quedado atrapada en una verja del recinto hospitalario. Ha ocurrido minutos antes de las 06.30 horas y, según relatan los efectivos de emergencias, se trata de una persona mayor ingresada que "al intentar escapar mete la cabeza por una verja y queda atrapada". Fuentes hospitalarias aclaran que esta persona no quiso escapar del hospital sino que el incidente ocurrió porque esta paciente estaba desorientada. Al lugar acudieron tres bomberos con varios útiles para liberar a esta persona.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- La compra de edificios enteros en la ciudad aumenta por el tirón de la vivienda turística
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña