Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas

Una cafetería de A Coruña, situada en Santa Catalina, recibirá una multa de 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas. La Junta de Gobierno Local aprueba este miércoles la sanción al establecimiento hostelero que colocó una terraza en la vía pública sin tener autorización municipal. La cafetería la había solicitado, pero esta le fue denegada. El local hostelero fue avisado en julio de este año de que debía retirar la terraza, pero hizo caso omiso.

El expediente apunta que además no cumple las normativa de accesibilidad, que ocupa la mayor parte de la acera y del paso destinado a los peatones, y que no hace caso a los requerimientos de la Policía Local. Por todo ello, recibirá dos multas de 1.500 euros.