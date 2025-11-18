Los californianos Mad Caddies anuncian gira con parada en A Coruña
Presentarán su propuesta de reggae, ska y punk en el Playa Club
Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasará por el Playa Club el jueves 7 de mayo de 2026. A Coruña será la primera parada del tour que recalará también en ciudades como por Madrid, Barcelona y Odemira (Portugal) para presentar su propuesta de reggae, ska y punk.
La banda liderada por Chuck Robertson cuenta con más de tres décadas de trayectoria, durante las que ha mantenido intacto un espíritu enérgico, fresco y divertido. Formados en la década de los noventa, han llevado sus melodías, ritmos y actitud a escenarios de medio mundo.
Las entradas para su concierto en el mes de mayo en el Playa Club se ponen a la venta este jueves 20 de noviembre a las 10.00 horas en www.hfmncrew.cat.
