El Colegio de Graduados Sociales forma a sus asociados
A Coruña
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense oferta esta semana tres jornadas formativas, la primera de las cuales será este martes a las 10.00 horas en línea y sobre la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social.
El miércoles desde las 17.00 horas habrá una presencial y en línea sobre el Protocolo de Acoso y las nuevas medidas de protección LGTBI y el jueves a las 16.30 horas se oferta una tercera sobre la prestación de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural desde sus distintas vertientes.
