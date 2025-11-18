Concierto de El Arrebato el 25 de abril en el Palacio de la Ópera
Las entradas ya están a la venta
El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación.
Se trata de un espectáculo que celebra el presente y la capacidad de encontrar la belleza en lo impredecible.
"El viaje inesperado para mí es la vida misma. Son las vueltas que da el destino cuando tú creías tener el mapa claro, y de pronto, sin aviso, te cambia la ruta… y también el corazón. Un directo inspirado en la improvisación que nos regala la vida, cuando las cosas no salen como imaginabas, pero que al final terminan siendo justo lo que necesitabas", señalan desde la promotora.
El Arrebato tocará en el Palacio de la Ópera. También hará parada en Vigo.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- La compra de edificios enteros en la ciudad aumenta por el tirón de la vivienda turística
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña