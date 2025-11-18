Concierto de El Arrebato el 25 de abril en el Palacio de la Ópera

El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación.

Se trata de un espectáculo que celebra el presente y la capacidad de encontrar la belleza en lo impredecible.

"El viaje inesperado para mí es la vida misma. Son las vueltas que da el destino cuando tú creías tener el mapa claro, y de pronto, sin aviso, te cambia la ruta… y también el corazón. Un directo inspirado en la improvisación que nos regala la vida, cuando las cosas no salen como imaginabas, pero que al final terminan siendo justo lo que necesitabas", señalan desde la promotora.

El Arrebato tocará en el Palacio de la Ópera. También hará parada en Vigo.