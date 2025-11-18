Si no lo leo no lo creo
A Coruña, escenario de un videojuego
ANTÓN PERULEIRO
A Coruña ha sido escenario de cine o de moda, demostrando su belleza y versatilidad. Este potencial podría ser aprovechado por un videojuego, y la cuenta de X (antiguo Twitter), @ciudadanogame, ha imaginado cómo sería con el clásico The Monkey Island. En una animación hecha con inteligencia artificial hace que los personajes de la aventura gráfica se dirijan hacia María Pita.
La cuenta ha vuelvo así a la actividad tras un tiempo de parón. El proyecto de Ciudadano Game consistía en mezclar fotografías de la ciudad con videojuegos, y llegó a hacer una exposición en el bar Pío Pío. Ahora, sus seguidores pueden ver cómo estas imágenes cobran vida con la IA.
