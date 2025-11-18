A Coruña y Vigo se repartirán unos 40 nuevos docentes con la descentralización de Medicina

Plazos concretos, nuevas plazas de profesorado, vinculación exclusiva del Chuac a la universidad coruñesa y garantías «en caso de posible incumplimientos» o la entrada de universidades privadas en el sistema de docencia médica de Galicia. Son algunas de las claves del nuevo acuerdo entre las tres universidades gallegas para descentralizar la docencia de Medicina desde Santiago a A Coruña y Vigo, que este lunes ratificaron sus tres rectores y, como indicó el de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, es mucho más «amplio, extenso y ambicioso» que el de 2015, al que sustituye y que nunca se llegó a cumplir. De acuerdo con el calendario pactado, que congela la petición de la UDC para una nueva facultad en A Coruña aunque no la anula, en el curso 2028/2029 ya se impartirá la docencia del cuarto curso de la carrera en A Coruña y Vigo, que se repartirán unas nuevas 40 plazas docentes.

Son estimaciones, aún provisionales, del rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, que señala que para llevar la parte teórica del curso a estas ciudades «nos falta dotar las platas de profesorado». En A Coruña y Vigo hay plazas para realizar prácticas, pero hay que cubrir las de la docencia teórica, «vía profesorado vinculado, o bien profesorado asociado», algo que no «se improvisa de un curso para otro» y habrá que «trabajar en la comisión de seguimiento y poner números».

Para esto, López estima que harán falta «alrededor de 40 o más profesores» en las dos unidades docentes. Fuentes académicas señalan que es una estimación, que podría variar y se iría ajustando año a año. En cuanto al reparto de estudiantes, Santiago mantendría unos 200 alumnos, mientras que tanto A Coruña como Vigo recibirían un centenar en cada caso.

Para Cao, el nuevo acuerdo, firmado este lunes en Vigo es «muy diferente al de 2015», tanto en fondo como en forma. Resulta «mucho más concreto» y establece unidades docentes que se organizarán «de la docencia teórica y práctica», pero también de su organización y de la propuesta de contratación de profesorado vinculado asociado a las Ciencias de la Salud.

Según añadió Cao, «el acuerdo recoge la vinculación exclusiva de cada hospital a su universidad», con lo que el Chuac quedaría ligado tan solo a la UDC. De los profesores que cubrirán las plazas de las unidades docentes de A Coruña y Vigo, un mínimo del 50% serán elegidos por sus respectivas universidades.

El rector de la UDC también salientó que se prevén «garantías ante posibles incumplimientos» y la «posible entrada de universidades privadas», que aparece previsto «claramente». Así, si el pacto no se respeta cualquiera de los miembros podrá salirse, y existe posibilidad de debatir la situación en la comisión de seguimiento del acuerdo. Se contempla «un concierto único» en el que se trabajará desde el Sergas y las tres universidades.

Y también hay plazos concretos. De acuerdo con los rectores, la comisión de seguimiento del acuerdo tiene que haber realizado los primeros trabajos antes del 21 de enero. El de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, explicó que en el próximo año docente, el de 2026 y 2027, «se descentralizará la enseñanza práctica del quinto curso».

En 2027/2028 será el caso de «toda la docencia teórica» de quinto y, en el 2028-2029, las clases teóricas de cuarto. «Algunas personas que formaban parte del grupo de trabajo pensaban que esto se podía hacer en dos años», explicó, dado que el sector curso ya está «prácticamente descentralizado», pero se llegó al «consenso» de estirar los plazos.

Futuros pasos

El acuerdo, cuyo texto aún no se ha mostrado a los medios como se preveía aunque los rectores avanzaron sus líneas generales, deberá pasar por un Consello de Docencia Clínica, todavía sin fecha, y luego se hará público. Se le enviará este mismo martes. Después de esta ratificación, el documento también tendrá que recibir la aprobación de los Consellos de Goberno de las tres instituciones académicas gallegas. Según indicaron los rectores, podría producirse alguna modificación.

La necesidad de un nuevo pacto para descentralizar la docencia de Medicina fue puesto encima de la mesa por la UDC, que manifestó este año su intención de que se crease una nueva facultad de Medicina en la ciudad ante los incumplimientos del pacto de 2015. La propuesta suscitó críticas desde la Xunta y desde la Universidade de Santiago, que siempre ha tenido la exclusiva de la docencia médica pública en Galicia, pero la UVigo reclamó también impartir el título de Medicina.

Cao señaló este lunes que la UDC aplaza el proceso para pedir una nueva facultad, pero que seguirán trabajando «internamente» en la propuesta para ponerla «encima de la mesa» si el acuerdo se incumple o se autoriza la inclusión una facultad privada de Medicina en el sistema universitario gallego que haga competencia a las públicas.

El rector de la Uvigo explicó que la institución renuncia a impartir un título propio de Medicina y que pedirá a la Xunta que no tenga en cuenta la declaración de interés enviada este lunes, cuando acababa el plazo marcado. De todas formas, lo abordará también en un Consello de Goberno.