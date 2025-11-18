La Diputación de A Coruña destinará 110 millones de euros al apoyo a concellos en 2026

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha manifestado que el de 2026 será "el presupuesto más alto de la historia de esta casa", de 256,5 millones de euros, un aumento del 6,67% con respecto al año anterior. Será sometido a aprobación en el pleno de este viernes.

Formoso ha asegurado que el apoyo a concellos es la "razón de existir" de esta entidad, por lo que la partida para esto "se incrementa hasta los 110 millones a través del Plan Único".

La protección social es otro pilar de estas cuentas. "Hace 10 años arrancábamos con siete millones y este año son 38 millones", ha detallado, mientras que ha destacado que todo ello se consigue "con dueda cero y pagando las facturas en una media de entre 7 y 10 días. "Se puede apostar por la protección social, la educación, la lengua y la cultura y ser además un gestor eficaz sin necesidad de recurrir al endeudamiento", ha expuesto.

González Formoso ha indicado que aumenta "un 7%" el importe para cultura, educación y lengua, mientras que la apuesta por el empleo llega a "cifras récord", con 125 millones de euros si se tiene en cuenta este año. "En diez años creamos 8.000 puestos de trabajo, ayudamos a 1.875 empresas y a más de 4.000 autonómos", ha enumerado.

Las cuentas para el próximo año incluyen partidas "para nuevas sendas para aumentar la seguridad viaria". También se sumarán "80 bomberos" a la plantilla del Consorcio.

El 2026 se presenta como un año de novedades, en el que se abrirán en Santiago y Ferrol "las dos sedes para descentralizar la Diputación de A Coruña". También será el momento del "despertar del Coruña Estudio Inmersivo".

El presidente ha destacado que "por primera vez" se incluirán "cláusulas demográficas en una licitación pública" para que algunos servicios se puedan descentralizar e instalar "en concellos más pequeños que luchan contra la despoblación". Puso como ejemplo el servicio de teleasistencia, que se presta desde el polígono de Pocomaco. "¿Por qué no alentar a que esa empresa lo preste desde un lugar donde tener a 30 personas revoluciona al mundo laboral?", se ha preguntado, a la vez que se ha cuestionado "¿por qué no hace esto la Xunta?".

Valentín González Formoso ha celebrado la puesta en marcha de las nuevas casas de acompañamiento a mayores, "un nuevo modelo de residencias para proteger la intimidad del usuario y tener un habitat parecido al hogar que dejaron".