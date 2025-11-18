La Guardia Civil interviene en A Coruña más de 150 kilos de pulpo
Los agentes inspeccionaron una furgoneta que portaba tres capazos y dos cajas con un total de 151,80 kilos de pulpo y comprobaron que la mercancía carecía de cualquier dato de trazabilidad o documentación que acreditase su origen
El servicio marítimo provincial de la Guardia Civil de A Coruña ha intervenido 151,80 kilos de pulpo que estaba siendo transportado sin la documentación reglamentaria que garantice su trazabilidad y su origen legal. Según ha informado este martes la Guardia Civil, la actuación se produjo durante una inspección en la zona de salida del puerto de A Coruña.
Los efectivos del servicio marítimo procedieron a detener e inspeccionar una furgoneta que abandonaba las instalaciones portuarias. Los agentes encontraron en la parte trasera del vehículo tres capazos y dos cajas que contenían 151,80 kilos de pulpo.
Tras hacer comprobaciones, se confirmó que la mercancía carecía de cualquier dato de trazabilidad o documentación que acreditase su origen, pesaje previo, o el lugar de descarga, lo que constituye una infracción grave en materia de pesca.
Así, se procedió a la denuncia de la conductora del vehículo por una infracción a la Ley de Pesca de Galicia, por el transporte de especies pesqueras sin el preceptivo pesaje previo y la ausencia de documentación de trazabilidad.
La mercancía incautada fue trasladada a la Lonja de A Coruña para su pesaje oficial y el pulpo fue entregado al Banco de Alimentos Rías Altas de la ciudad.
