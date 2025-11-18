¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 18 de noviembre

Documental sobre Isaac Díaz Pardo

19.30 horas | Dentro del ciclo documental sobre el pintor se proyectará Isaac, una obra documental dirigida por Xosé Abad Vidal sobre el artista.

Museo de Belas Artes

Continúa el Cormorán Film Fest

20.00 horas | Estreno de Ariel, la nueva película de Lois Patiño, uno de los directores gallegos más respetados en festivales. Habrá un coloquio con Ion De Sosa, director de fotografía de la película.

Cantones Cines