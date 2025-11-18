Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de Amas de Casa sobre el cuidado del suelo pélvico

RAC

A Coruña

Beatríz Martínez Toledo, fisioterapeuta del Hospital Marítimo de Oza; Rosa Otero, presidenta de la asociación cultural El Hórreo; y Alma Rodríguez, delegada de la Asociación de Incontinencia, hablarán este martes a las 18.00 horas sobre el cuidado del suelo pélvico. La actividad, organizada por la Asociación de Amas de Casa, será en el Sporting Club Casino.

