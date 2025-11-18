Marta Ortega, anfitriona en A Coruña para presentar la exposición 'Wonderland' sobre Annie Leibovitz en la Fundación MOP
Tras la apertura de puertas este miércoles para autoridades e instituciones coruñesas, la fotógrafa que protagoniza la muestra firmará ejemplares de su libro 'Women' este jueves en las instalaciones del muelle de la Batería y ya el sábado podrán acceder los primeros visitantes
La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ultima los preparativos para su nueva exposición, Wonderland, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, que está a punto de abrir sus puertas al público en el muelle de Batería. Hoy Marta Ortega ha llegado --acompañada de su esposo, Carlos Torretta-- a las instalaciones de la Fundación en el muelle de la Batería para la recepción a autoridades y representantes de instituciones coruñesas en una primera apertura de puertas solo para las personas invitadas antes de la puesta de largo de esta nueva exposición.
La fotógrafa Annie Leibovitz estará en la ciudad el jueves para firmar su libro Women. La presentación oficial será el viernes, y ya el sábado podrán acceder los primeros visitantes para ver la muestra.
La fotógrafa y retratista estadounidense Annie Leibovitz, reconocida y respetada figura del fotoperiodismo y la cultura como autora de grandes imágenes grabadas en el imaginario colectivo, protagoniza la próxima exposición de la Fundación Marta Ortega. Galardonada con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013, su mirada creó icónicas portadas para revistas como Rolling Stone, Vanity Fair y Vogue, y retrató el mundo íntimo de músicos, así como de grandes figuras del arte, el cine, el deporte, la política y la moda bajo un prisma único y femenino. Desde el próximo 22 de noviembre y hasta el 1 de mayo de 2026, su universo fotográfico se podrá contemplar en la exposición Wonderland de la Fundación MOP. Esta muestra traea a A Coruña algunos los grandes momentos que Annie Leibovitz capturó a través de su objetivo. Entre los trabajos que hacen de la autora una imprescindible de la historia reciente de la fotografía a nivel mundial están trabajos como la última fotografía de John Lennon antes de ser asesinado, el retrato de Fleetwood Mac para la portada de Rolling Stone, Cindy Lauper frente a un museo de cera abandonado de Coney Island para la portada de su primer disco o el posado de la actriz Demi Moore embarazada y desnuda para la revista Vanity Fair . Más información.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: 'Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña