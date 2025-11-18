Nuevo personal para la Delegación del Gobierno

Doce nuevos empleados públicos iniciaron este lunes su trabajo en la Delegación del Gobierno en Galicia, donde fueron recibidos por su máximo responsable, Pedro Blanco, quien señaló que su incorporación permitirá reforzar servicio de la administración central en A Coruña. La llegada de estos funcionarios hace que en las últimas semanas la Delegación del Gobierno y las cuatro subdelegaciones gallegas dispongan de treinta nuevos trabajadores que se adscriben a departamentos como la Unidad de Violencia sobre la Mujer y la Oficina de Extranjería.