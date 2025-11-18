Ojos sobre Annie Leibovitz en A Coruña: «Sabe retratar el espíritu»

El anuncio de su nombre como la protagonista de la próxima exposición de la Fundación MOP enloqueció a los profesionales y suscitó, como mínimo, curiosidad a los no iniciados. Annie Leibovitz, referente absoluto del género, viaja estos días hacia A Coruña, donde estará firmando, el jueves, su libro Women. Será solo un entrante: dos días más tarde, la Fundación presidida por Marta Ortega Pérez inaugurará en sus instalaciones del muelle de la Batería la muestra Wonderland, la primera gran retrospectiva que se hace de su obra en España y que se podrá ver en A Coruña hasta el 1 de mayo.

Una ventana abierta a la obra de una artista providencial que influyó en la moda mucho antes de poner su objetivo sobre ella. «Rompe las tendencias clásicas de la breve historia de las exposiciones de la Fundación MOP, porque es la primera a la que no podemos clasificar como fotógrafa de moda. Sin serlo estrictamente, fue una de las que más influyó en ella», señala el fotógrafo compostelano Óscar Corral, premio Ortega y Gasset de fotografía 2025.

Corral destaca, de la creadora, primera autora femenina que pasa por las instalaciones de MOP y quinta de la serie, esta mirada que, desde fuera del ámbito de la moda, supo anticipar las tendencias que más tarde dominarían el género. Y lo hizo desde lienzos alejados del couché referencial, como la revista Rolling Stone. «Es un juego inteligente ese, porque el tipo de retratos de esa etapa, que son los que más influenciaron a autores posteriores que sí que se dedicaban a la moda, vienen del reportaje más clásico. Ella bebía de referentes como Robert Frank, de su libro The Americans», cuenta Corral.

El punto de inflexión visual lo pone la icónica portada en la que John Lennon abraza, tumbados sobre la tapa de la revista musical, a una hierática Yoko Ono. Nace ahí la leyenda de la Leibovitz retratista. «Hasta entonces, el mundo de la moda era más impersonal, centrado más en la fotografía que en el personaje. Luego se le dio la vuelta, en parte debido a su obra», abunda el fotógrafo.

La retratista

La reina Isabel II como un personaje del cine gótico, la familia Obama en la intimidad del hogar, Michael Jackson en pleno movimiento en la portada de Vanity Fair o la polémica sensualidad de una embarazada Demi Moore. Más recientemente, Messi y Cristiano enfrentándose al ajedrez sobre una maleta de Luis Vuitton o los Reyes de España mirando a cámara con aura de viejos monarcas. Si por algo se reconoce a Annie Leibovitz es por la potencia de sus retratos, principal trazo de su producción fotográfica del que han bebido otros profesionales. «Es alguien que me influyó mucho desde que la conocí. Para mí es especial porque, aunque hace retratos de personajes públicos, del mundo pop y demás, les ha intentado ver desde el punto de vista de la vulnerabilidad, captarlos en un momento más privado», valora la fotógrafa coruñesa Bea Noren, directora de la academia de fotografía Escuela Noren.

Para ella, los retratos de Leibovitz hacen algo más que enseñar y mostrar: profundizan. «Sus retratos cuentan una historia, enseñan la cara de alguien pero también cuentan algo de ellos. La imagen de Lennon con Yoko Ono particularmente influyó en mi manera de hacer retratos», explica la fotógrafa, que destaca la elección de la Fundación, que se decanta por primera vez por una creadora «mujer y lesbiana».

La misma puntualización replica la fotógrafa Lucía Castro, especializada en fotografía de moda y eventos, para quien es fundamental que exposiciones de la relevancia y proyección de las organizadas por la Fundación Marta Ortega lleven la obra de mujeres a sus paredes. «Hay que seguir recalcando que por fin traigan a una mujer, por lo que las exposiciones de la Fundación MOP aportan a la ciudad», señala. De Leibovitz reseña, precisamente, la mirada «intimista» de sus instantáneas en la etapa Rolling Stone, capaz, añade, de «captar la energía» del retratado. Una mirada que contrasta con la etapa posterior, más asentada en los códigos de la moda. «En Vanity Fair todo es más teatral, más preproducido. Para mí es más relevante lo que hizo fuera del star system, esa parte más conceptual. Captaba el espíritu del personaje, su historia, sin performance», señala.