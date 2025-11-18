El proyecto Coruña Marítima se presenta en Nueva York

La conferencia mundial de la Asociación Ciudades y Puertos que se celebra en Nueva York este mes de noviembre ha seleccionado el proyecto Coruña Marítima como ejemplo de colaboración institucional en el desarrollo de la fachada marítima de la ciudad. Cambio climático, transición energética, gobernanza inclusiva y resiliencia urbana son algunos de los temas que se tratarán en las jornadas a las que viajan el próximo viernes 21 la alcaldesa Inés Rey y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para explicar el proceso participativo detrás de la licitación del master plan y dar a conocer las bases del proyecto que darán lugar al rediseño de la fachada interior.

Durante la conferencia, titulada ‘Navegando el cambio: innovando en los puertos, en las ciudades y en el clima’, se compartirán casos de éxito de movilidad sostenible e integración urbana-portuaria y se analizarán en detalle proyectos innovadores que se están desarrollando en Nueva York, así como en ciudades de Canadá y Países Bajos. La experta en clima y finanzas Sarah Kapnick o el CEO de la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) Andrew Kimball serán algunos de los ponentes que darán a conocer iniciativas de integración urbana, sostenibilidad e innovación portuaria desarrolladas en la ciudad de Nueva York.

We look forward to being in New York City for the very first AIVP World Conference in the United States!

Don’t miss this opportunity to discover the AIVP network and explore our key topics during this special event! https://t.co/JeQJpulPdu — AIVP (@aivp_net) October 17, 2025

Encuentro con profesionales de A Coruña

La alcaldesa Inés Rey y el presidente de la Autoridad Portuaria Martín Fernández Prado aprovecharán la visitar para reunirse con coruñeses que desarrollan su actividad profesional en Nueva York. En el encuentro participarán la profesora de la Universidade Estatal de Nueva York Susana Martínez-Conde; la ingeniera en Microsoft que fue reconocida entre las 100 mujeres más influyentes de Galicia Juana Fernández; la investigadora en genética y Alzhéimer de la Universidad de Columbia Sandra Barral; la doctora en Columbia, especialista en terapias para carcinoma hepatocelular, Vera García Outeiral; el periodista y editor asociado en The Atlantic Álex Maroño Porto; y el arquitecto en el departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York Sergio Pardo López.