Todo a punto para la nueva muestra en A Coruña de la Fundación MOP

La Fundación MOP ultima los preparativos para su nueva exposición, Wonderland, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, que abrirá al público este viernes en el muelle de Batería. Este miércoles, la muestra abrirá sus puertas a las autoridades e instituciones. La fotógrafa estará en la ciudad el jueves para firmar su libro Women. La presentación oficial será el viernes y el sábado podrán acceder los primeros visitantes.