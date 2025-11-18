Sesenta empresas acuden a la Feria de Empleo de la Cámara

En torno a 60 empresas ofertarán 200 puestos de trabajo a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil durante la Feria de Empleo de la Cámara de A Coruña, que se realizará el 25 de noviembre en Palexco entre las 09.30 y las 14.00 horas. Entre los sectores profesionales que ofrecen empleos se hallan la energía, comercial, ventas, construcción y seguros.

La feria pretende que los asistentes participen en talleres en sobre estrategias útiles en procesos de selección con éxito o para establecer objetivos en la busca de empleo. La organización también proporcionará un servicio de orientación laboral con técnicos de la Cámara para facilitar información sobre a qué empresa dirigirse Los interesados pueden inscribirse en la web de la Cámara o solicitar información en el teléfono 981 21 60 72 entre las 09.00 y las 14.00 horas.