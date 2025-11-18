El Superior desestima el recurso contra la charla de Lenin en la Ciudad Vieja de A Coruña

A principios de 2024, la Asociación de Mulleres Libres e Combativas de Galiza pidió al Concello utilizar una sala del centro cívico de la Ciudad Vieja para dar una charla sobre la vida y obra de Lenin, y el Concello les concedió el espacio. En aquel momento, el PP pidió prohibirlo, y la Asociación de Abogados Cristianos puso una demanda contra el acto, afirmando que contravenía la Constitución y otras leyes. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de desestimarla sin entrar en el fondo de la cuestión: afirma que la agrupación de letrados no tiene interés para interponer el recurso.

Abogados Cristianos afirmaba que la utilización de la sala iba contra el mandato impuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, que afirma que la Administración Pública «sirve con objetividad a los intereses generales», y que no se estaba actuando con «neutralidad y objetividad» al permitir el acto. La asociación también argumentó que dar permiso para el acto contravenía la Ley de Memoria Democrática de 2022 y normas de derecho internacional.

El Concello se opuso al recurso, afirmando, entre otros argumentos, que Abogados Cristianos no estaba legitimada para interponer el recurso. Así lo entendió también el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de la ciudad, que no entró a analizar el asunto sino que indicó que el recurso se debía desestimar por falta de legitimación de la asociación para interponerlo.

La asociación llevó entonces el asunto al Superior, que acaba de emitir una sentencia con el mismo criterio. Según indica el tribunal, los estatutos de Abogados Cristianos indican que se dedica a la defensa jurídica «de la vida, de la familia natural y de la libertad religiosa».

Teniendo esto en cuenta, «en nada le podía afectar» a la asociación que el Ayuntamiento cediese a otra entidad la sala para celebrar una charla en la que se profundizase en la vida y obra de Lenin, que era pública y a la que «podría asistir algún abogado cristiano para ofrecer y defender su postura», sobre el personaje. La sentencia, emitida el 16 de octubre impone a Abogados Cristianos el pago de las costas causadas al Concello, con un máximo de 1.000 euros, y le da la oportunidad de interponer un recurso de casación.

El grupo municipal del Partido Popular pidió en su momento prohibir el acto al considerar que era «de ensalzamiento de Lenin», y comparó la actividad, que se anunciaba con el lema «¡Necesitamos otra revolución!» con un «homenaje a Hitler». Los populares argumentaron que los centros cívicos «no se prestan para reuniones políticas», como, consideraron, era esta charla.

El Ayuntamiento descartó impedir la celebración de la charla. Según argumentó la alcaldesa, Inés Rey, los convocantes del espacio pidieron el espacio de la manera prevista y cumpliendo los requisitos. También afirmó que el PP, que ocupa la Alcaldía de Ferrol, no prohibió la misma charla en el Ateneo de esta ciudad, si bien no se trata exactamente del mismo caso dado que este espacio está gestionado por una entidad sin ánimo de lucro, no, como el centro cívico, directamente por el Concello.