El tiempo en A Coruña esta semana según la Aemet: la lluvia dará una tregua y llegará el frío

A Coruña camina hacia el invierno y esta semana los coruñeses lo van a notar. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días lo deja claro: bajan, ahora sí, las temperaturas. Una masa de aire frío procedente del Ártico hará que los termómetros se desplomen en la segunda mitad de esta semana.

Toda Galicia aterriza en la segunda quincena de noviembre con un descenso térmico que de cara al jueves y viernes de esta semana podría traer las primeras nevadas de la temporada en zonas de interior y montaña, así que toca prepararse para una recta final del otoño que invitará a rescatar del armario la bufanda y los guantes, también en el litoral. El área de A Coruña no será una excepción: en la costa coruñesa también van a caer los termómetros.

De momento este martes 18 de noviembre la lluvia dará un tregua. Y ya notaremos la bajada de las temperaturas mínimas, que ayer se quedaban en 11 grados y hoy caerán hasta los 9 grados. La máxima alcanzará los 16 grados.

Cargando previsión del tiempo...

El miércoles día 19 vuelve la lluvia y ese día en A Coruña la mínima será de 10 grados y la máxima no superará los 15 grados. Pero la caída de temperaturas será más acusada durante las jornadas del jueves día 20 y viernes día 21. Ahí sí los termómetros se desploman hasta marcar mínimas de 8 --según la previsión de la Aemet-- y máximas que no subirán de los 12 ó 13 grados.

Meteogalicia también prevé un desplome de los termómetros durante la segunda mitad de esta semana y no se descarta nieve en zonas del interior puesto que serán días en los que también se prevén precipitaciones generalizadas en las cuatro provincias.

La Aemet sitúa la cota de nieve en la provincia de A Coruña alrededor de los 800 metros para el viernes así que a final de semana sabremos si cuajan los primeros copos en este camino hacia el invierno.

La previsión del tiempo para el fin de semana también apunta, de momento, a un predominio de la inestabilidad atmosférica, con lluvias durante las jornadas del sábado 22 y el domingo 23 de noviembre, y previsiblemente tampoco habrá cambios de momento de cara a los primeros compases de la siguiente semana, la última de este mes, así que de momento toca abrigarse y seguir teniendo a mano capucha y paraguas para capear las lluvias y el frío propios de esta recta final del otoño, aunque de cara al fin de semana los termómetros se recuperarán un poco tras el bajón térmico del jueves y el viernes. Para el sábado la Aemet espera todavía mínima de 9 grados en A Coruña pero para el domigo la mínima sube a 13 grados; las máximas se moverán durante el fin de semana entre los 15 y los 17 grados. Más información.