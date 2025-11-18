El visado de proyectos de nuevas viviendas sube en la ciudad un 4,3% hasta septiembre

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña visó durante los nueve primeros meses del año 364 proyectos de nuevas viviendas, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2024. La entidad señala que es el segundo año consecutivo de los siete últimos en que se supera la barrera de las 300 viviendas. En el conjunto de la provincia la subida fue del 3,84% al visarse 1.380 proyectos de viviendas.

El Consejo General de Arquitectura Técnica calcula que España, con 49 millones de habitantes, necesitan 220.00 viviendas anuales para responder a la demanda y que A Coruña, con 250.000 habitantes, precisaría 1.125 viviendas cada año. Carlos Mato, presidente del colegio coruñés, asegura que «las viviendas visadas cada ejercicio en la ciudad no son suficientes» y que con las registradas hasta septiembre «difícilmente llegaremos a las setecientas viviendas nuevas visadas en 2025».

Mato considera que «la Administración por sí sola no puede resolver este problema» y defiende «un marco estable de colaboración público-privado» con el fin de «poner en el mercado viviendas a precios asequibles». Pero ve «indispensable contar con suelo finalista» y que su gestión sea «ágil, con garantías, seguridad jurídica y a precios razonables». También reclama a los ayuntamientos «la optimización de la gestión administrativa para acortar plazos y mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias».