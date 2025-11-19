Cuenta atrás para Annie Leibovitz en A Coruña: 7 obras que retratan su universo fotográfico

La fotógrafa y retratista estadounidense Annie Leibovitz, reconocida y respetada figura del fotoperiodismo y la cultura como autora de grandes imágenes grabadas en el imaginario colectivo, protagoniza la próxima exposición de la Fundación Marta Ortega (MOP). Este miércoles la presidenta de Inditex --y de la Fundación MOP-- ha visitado la exposición para una recepción con autoridades y representantes de instituciones coruñesas antes de la inauguración oficial de la exposición, que se podrá visitar a partir del sábado.

Marta Ortega, anfitriona en A Coruña para la presentación de la exposición 'Wonderland' sobre Annie Leibovitz en la Fundación MOP / Casteleiro

Galardonada con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013, la mirada de Annie Leibovitz creó icónicas portadas para revistas como Rolling Stone, Vanity Fair y Vogue, y retrató el mundo íntimo de músicos, así como de grandes figuras del arte, el cine, el deporte, la política y la moda bajo un prisma único y femenino. Desde el próximo 22 de noviembre y hasta el 1 de mayo de 2026, su universo fotográfico se podrá contemplar en la exposición Wonderland de la Fundación MOP, pero antes, recordamos algunos de los grandes momentos que capturó a través de su objetivo.

John Lennon y Yoko Ono

1970

Fue la última fotografía de John Lennon antes de ser asesinado y el primer gran encargo de Annie Leibovitz para la revista Rolling Stone.

Yoko Ono y John Lennon. / Annie Leibovitz

Fleetwood Mac

1977

En un momento emocional complicado, en pleno divorcio de sus miembros tras el estreno de su aclamado disco Rumours, Annie Leibovitz retrató a Fleetwood Mac para la portada de Rolling Stone.

Cindy Lauper

1983

Annie Leibovitz fotografió a Cindy Lauper frente a un museo de cera abandonado de Coney Island para la portada de su primer disco, She's so unusual, un trabajo que incluye la exitosa Girls just want to have fun.

Whoppie Goldberg

1984

Leibovitz fotografió a la actriz Whoppie Goldberg en actitud desenfadada posando en una bañera llena de leche para la revista Vanity Fair.

Patti Smith

2016

Patti Smith participó recientemente en los actos conmemorativos del 50 aniversario de Zara con un concierto en la Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro. La cantante, poeta e intelectual fue retratada en varias ocasiones por el objetivo de Leibovitz. En 2016, en una imagen en blanco y negro que desborda fuerza y autenticidad.

Patti Smith / Annie Leibovitz

Demi Moore

1991

La actriz Demi Moore posó embarazada y desnuda para la revista Vanity Fair ante el objetivo de Annie Leibovitz, una escena que causó entonces un gran impacto.

Demi Moore / Annie Leibovitz

Serena Williams

2015

La fotografía de la tenista Serena Williams fue incluida en el calendario Pirelli 2025 dedicado a mujeres inspiradoras, al femenismo y a la belleza natural.