El Concello de A Coruña duplica las fincas que se deben desbrozar en el plan contra incendios

El Concello cuenta con un plan de prevención de incendios forestales que presta especial atención a 1.194 fincas que integran la red de defensa contra fuegos. Los vecinos deben mantenerlas limpias, y, si no, el Ayuntamiento las desbroza. La Junta de Gobierno Local de este miércoles vio una actualización que eleva el número a 2.551, y, según el portavoz municipal, José Manuel Lage, se han incluido «aquellas parcelas que están alrededor de edificaciones aisladas, urbanizaciones e instalaciones industriales». Según fuentes municipales, el documento, al que no ha tenido acceso a este diario, añade tres kilómetros cuadrados a la red de defensa, y deberá pasar por el pleno para su aprobación.

De acuerdo con fuentes municipales, «la gran mayoría» de los propietarios cumplen con sus obligaciones, pero en 216 casos, cerca del 20%, se ha emitido una orden de ejecución forzosa. El número de los dueños a los que hay que instar a limpiar sus parcelas parece haberse mantenido estable desde la pasada década, pues en mayo de 2018 el Gobierno local, por aquel entonces con Marea Atlántica en la Alcaldía, notificó a los propietarios de 255 parcelas catastrales la obligación de tener limpio su terreno.

El Ayuntamiento no ha facilitado a este diario datos de la cuantía total de las multas que se han puesto a los dueños que no lo hacen, pero sí afirma que el número de «reincidentes» es muy bajo, de apenas cinco casos. En general se trata, aclaran fuentes del Gobierno local, de «herencias múltiples donde es imposible localizar a los titulares», y por tanto la Administración local no tiene a dónde dirigirse a la hora de imponer las sanciones.

El Concello realiza entonces ejecuciones subsidiarias, es decir, procede a los desbroces con sus propios fondos. El presupuesto municipal, de hecho, incluye una partida denominada «actuaciones de limpieza en parcelas de titularidad desconocida y no catastradas». En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado miércoles aparece un ejemplo: el Concello aprobó un presupuesto de 1.330 euros para desbrozar, retirar maleza y cortar eucaliptos en tres fincas de Cances, Baños de Arteixo y A Zapateira.

En los tres casos había órdenes de ejecución forzosa, emitidas entre noviembre del año pasado y enero de este, pero son «desconocidos los titulares de los citados terrenos». Estos, en teoría, deberían darse a conocer si lo ven en el BOE e ingresar al Concello la parte de los trabajos de limpieza que les toque abonar.