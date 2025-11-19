El Concello de A Coruña reacondicionará los bajos vacíos de la finca de los Mariño para almacenar equipo de actividades de surf

El Concello de A Coruña reacondicionará, para albergar equipamiento de actividades de surf, los bajos desocupados de la finca de los Mariño, junto a la playa del Matadero. Según afirmó este miércoles el portavoz municipal, José Manuel Lage, la Junta de Gobierno Local aprobó sacar a concurso la obra, por valor de unos 60.000 euros. Los espacios serán "muy útiles como espacio de almacenamiento de material deportivopara programas que incluyen actividades acuáticas, de forma singular las actividades relacionadas con el surf", afirmó Lage, que indicó que serán "muy útiles" y que era "una demanda de colectivos, clubes y personas" que se dedican al club. Como parte del proyecto, se mejorará la accesibilidad y se demolerán particiones interiores. Sobre la denuncia que transfirió la Xunta a Fiscalía acerca de la celebración del mundial de surf, apuntando a que se habrían cometido presuntos delitos al gestionar fondos de una ayuda municipal, Lage se limitó a decir que no había una petición de información al Ayuntamiento y que si se le pedía colaboración, así lo haría.

La Junta de este miércoles dio luz verde a una obra para renovar el anillo de agua caliente del Palacio de los Deportes de Riazor, por unos 140.000 euros, y otra para construir una sobrecubierta de zinc que evite las filtraciones del Teatro Rosalía de Castro. Según afirmó Lage, hubo una reparación tras un temporal de 2014 que dejó deficiencias, y la mejor solución técnica es cubrir el tejado con este elemento, y el valor del concurso es de unos 414.000 euros. También saldrán a licitación la gestión del centro cívico Noboboandanza, por unos 900.000 euros hasta 2028, y la del comedor social tanto de este centro como del centro cívico de Monte Alto, lo que supone otros 400.000 hasta la misma fecha. En cuando a educación, se dio luz verde al concurso para el programa Idiomas do mundo en 2026 y 2027, con un valor de 300.000 euros.

En la reunión se vio también la actualización del plan de protección contra incendios, que, según indicó Lage, se amplía para incluir a las fincas que rodean edificios solitarios, urbanizaciones y zonas industriales, si bien no cuantificó el incremento de parcelas afectadas. El cambio tendrá que pasar por exposición pública y pleno antes de ser efectivo.

Concursos del campo de golf y los polideportivos

La Junta de Gobierno Local vio un informe económico, que aún no se ha hecho público, sobre la concesión del campo de golf situado en las proximidades de la Torre, que lleva años en precario. De acuerdo con Lage, tanto esta concesión como las de los polideportivos de O Castrillón y San Diego saldrán a concurso el primer trimestre de 2026.

En relación a las concesiones municipales que no pagaban el canon, y que el Ayuntamiento está regularizando, recordó que se inició el procedimiento de caducidad para cuatro aparcamientos los de las plazas de María Pita, Maestro Mateo, San Cristóbal y Galicia. El plazo para presentar alegaciones acabará a finales de este mes, y a finales de diciembre se realizará la "declaración de caducidad" de las concesiones y el inicio de los trámites para que salgan a concurso. Tanto en estos casos como en el del aparcamiento de Monte Alto, se licitarán en el primer trimestre de 2026.

Concesiones de aparcamientos

De acuerdo con Lage, en la concesión del aparcamiento de buses de Agrela, de 2010, se perdieron medio millón de euros entre 2011 y 2020 porque no se cobró el canon. Afirmó que ahora se están reclamando 200.000 euros desde 2021, y añadió que tampoco se cobró por la ampliación del aparcamiento de un hospital de la ciudad, aunque no aclaró de cuál. En cuanto a la farmacia de Durmideiras, indicó que se le reclaman 585.000 euros que tendrá que pagar o se rescatará la concesión.

En cuanto a la polémica por la regulación de los VTC (vehículos tipo Uber) en la ciudad, Lage dijo que el Concello tendrá que asumirla, culpando a la Xunta de haberlo cargado en los ayuntamientos. Afirmó que la intención municipal es incluir a los taxistas en un espacio de diálogo sobre estos medios de transporte.