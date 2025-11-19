Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cupón de la ONCE para los ingenieros industriales de Galicia

A Coruña

El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia celebra sus 75 años de vida siendo la imagen principal del cupón de la ONCE del próximo lunes 24 de noviembre bajo el lema El valor de la industria. En la foto, el decano del colegio, Julio García, y el delegado de la ONCE, Manuel Martínez.

