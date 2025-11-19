Dani Fernández actuará en el Coliseum el 2 de mayo

La gira La insurrección con la que el cantante Dani Fernández recorrerá varias localidades españolas y también en Ciudad de México, desde marzo hasta octubre de 2026, recalará en A Coruña el 2 de mayo. La cita será en el Coliseum y las entradas estarán a la venta a partir de mañana, 20 de noviembre, a las 20.00 horas, a través de la plataforma Enterticket. El precio, segun consta en redes sociales, será de 45 euros más gastos de gestión.

Fernández tocará también en Pontevedra, pero lo hará más tarde, en agosto.