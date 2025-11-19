La Diputación de A Coruña amplía los bonos MercaNaVila al Black Friday
Ya se ha descargado unos 80.000, asociados a un volumen de ventas de más de 9,6 millones
A Coruña
La Diputación amplía hasta el 3 de diciembre, por la alta demanda el programa de bonos MercaNaVila, que ofrecen descuentos a clientes de establecimientos locales, lo que permitirá a los consumidores usarlos durante las ofertas del Black Friday. Cada uno de los bonos permite descuentos de hasta 100 euros por persona.
Los usuarios pueden descargarlos gratis de la web mercanavila.gal y usarlos en los comercios asociados, en localidades de escasa población. Ya se han descargado unos 80.000, asociados a un volumen de ventas de más de 9,6 millones.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: 'Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña