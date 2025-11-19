Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de A Coruña amplía los bonos MercaNaVila al Black Friday

Ya se ha descargado unos 80.000, asociados a un volumen de ventas de más de 9,6 millones

Bonos Deputación da Coruña.

Bonos Deputación da Coruña. / LOC

RAC

A Coruña

La Diputación amplía hasta el 3 de diciembre, por la alta demanda el programa de bonos MercaNaVila, que ofrecen descuentos a clientes de establecimientos locales, lo que permitirá a los consumidores usarlos durante las ofertas del Black Friday. Cada uno de los bonos permite descuentos de hasta 100 euros por persona.

Los usuarios pueden descargarlos gratis de la web mercanavila.gal y usarlos en los comercios asociados, en localidades de escasa población. Ya se han descargado unos 80.000, asociados a un volumen de ventas de más de 9,6 millones.

