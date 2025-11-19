La gira de Slava´s Snowshow abre en diciembre en el Teatro Colón

La nueva gira española del clown Slava Polunin, Slava´s Snowshow, arrancará este 10 de diciembre en el Teatro Colón, en el que estará hasta el día 14. El artista, que lleva más de tres décadas girando por el mundo con este montaje, que fusiona circo, clown, alegría, tragicomedia y belleza. Tras pasar por A Coruña, lo llevará a Gijón, Bilbao y Madrid. Las entradas para los pases ya están disponibles en la web soldout.es/slava-snowshow/.

Slava´s Snowshow suma más de 12.000 representaciones desde 1993, y ha recibido algunos de los galardones más importantes del teatro, como el Laurence Olivier Award de Reino Unido o el Triumph Award de Rusia. Tiene la nieve como protagonista, cada una de las representaciones es diferente, y permitir al espectador desconectar de la realidad, «celebrar la vida de un modo disparatado y sumergirse en un estado de feliz estupidez».

Polunin, creador de varios números del espectáculo Alegría del Cirque du Soleil, nació en 1950 en la ciudad de Novosil y es reconocido en su país desde los años 70 al fundar el teatro de clowns de Licedei. Preside la presidir la Academy of Fools, creada por él mismo en 1990, y cuyo propósito es «proporcionar a la gente que sabe cómo divertirse en la vida, un modo de ser feliz».