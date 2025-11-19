El Gobierno local de A Coruña espera llevar un proyecto de presupuesto a pleno en diciembre y que entre en vigor en enero

Las negociaciones entre el Gobierno local socialista y el BNG para negociar el presupuesto de 2026 avanzan, y, según afirmó este miércoles el portavoz municipal socialista, José Manuel Lage, la hoja de ruta es poder llevar las cuentas a pleno en diciembre, para permitir que entren en vigor a lo largo del mes de enero. El edil, también concejal de Hacienda, puntualizó que no hay un pacto cerrado, por lo que optó por "prudencia", pues finalmente podría no plasmarse, y señaló que la prioridad es tener un acuerdo sólido y no intentar que las cuentas estén ya en vigor a inicios de año.

Según recordó, este año el Ejecutivo municipal acabó aprobando las cuentas tras una moción de confianza de la alcaldesa, Inés Rey. La oposición la rechazó, incluyendo el BNG, si bien acabaron saliendo aprobadas porque los nacionalistas se negaron a apoyar a un alcalde del PP para sustituir a Rey. Ahora, de acuerdo con Lage, las relaciones han mejorado y ha habido una primera fase de entendimiento, con el pacto para renovar las ordenanzas fiscales sin subir la carga impositiva que se plasmó en el pleno de este mes.

El portavoz municipal añadió que las dos formaciones continúan negociando unas cuentas, y agradeció la actitud "exigente pero constructiva" de los nacionalistas. Aunque consdiera que hay un "buen ambiente", sñealó que no se puede predecir si no habrá un acuerdo, que, declaró, quiere el PSOE. Si no, el Concello recurrirá a las "herramientas" precisas para tener presupuesto; entre ellas está, aunque no lo dijo directamente, prorrogar el presupuesto y realizar modificaciones para adaptarlo a las necesidades de 2026.

En el presupuesto de este año, elaborado en solitario, el Gobierno local cambió las bases de ejecución presupuestarias, permitiéndole hacer más cambios en las cuentas sin pasar por el pleno. El BNG se ha mostrado en contra de este cambio, pero Lage no aclaró si se eliminará el ejercicio que viene.