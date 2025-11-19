El Gobierno local de A Coruña espera llevar un proyecto de presupuesto a pleno en diciembre y que entre en vigor en enero
El portavoz municipal advierte de que las negociaciones con el BNG no están cerradas y no da por hecho que se llegue a un acuerdo, pero celebra que el Bloque tenga una actitud "exigente pero constructiva"
Las negociaciones entre el Gobierno local socialista y el BNG para negociar el presupuesto de 2026 avanzan, y, según afirmó este miércoles el portavoz municipal socialista, José Manuel Lage, la hoja de ruta es poder llevar las cuentas a pleno en diciembre, para permitir que entren en vigor a lo largo del mes de enero. El edil, también concejal de Hacienda, puntualizó que no hay un pacto cerrado, por lo que optó por "prudencia", pues finalmente podría no plasmarse, y señaló que la prioridad es tener un acuerdo sólido y no intentar que las cuentas estén ya en vigor a inicios de año.
Según recordó, este año el Ejecutivo municipal acabó aprobando las cuentas tras una moción de confianza de la alcaldesa, Inés Rey. La oposición la rechazó, incluyendo el BNG, si bien acabaron saliendo aprobadas porque los nacionalistas se negaron a apoyar a un alcalde del PP para sustituir a Rey. Ahora, de acuerdo con Lage, las relaciones han mejorado y ha habido una primera fase de entendimiento, con el pacto para renovar las ordenanzas fiscales sin subir la carga impositiva que se plasmó en el pleno de este mes.
El portavoz municipal añadió que las dos formaciones continúan negociando unas cuentas, y agradeció la actitud "exigente pero constructiva" de los nacionalistas. Aunque consdiera que hay un "buen ambiente", sñealó que no se puede predecir si no habrá un acuerdo, que, declaró, quiere el PSOE. Si no, el Concello recurrirá a las "herramientas" precisas para tener presupuesto; entre ellas está, aunque no lo dijo directamente, prorrogar el presupuesto y realizar modificaciones para adaptarlo a las necesidades de 2026.
En el presupuesto de este año, elaborado en solitario, el Gobierno local cambió las bases de ejecución presupuestarias, permitiéndole hacer más cambios en las cuentas sin pasar por el pleno. El BNG se ha mostrado en contra de este cambio, pero Lage no aclaró si se eliminará el ejercicio que viene.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: 'Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña