Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 19 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Un taller para que el cerebro esté en forma
18.30 horas | Manuel Vicente García ofrece la charla Como ter un cerebro en forma? para niños y niñas de 9 a 14 años. Es necesario inscribirse previamente para participar.
Biblioteca Fórum
Charla sobre desafíos ante la violencia sexista
19.30 horas | La socióloga y profesora, Iria Vázquez Silva, especialista en estudios de género y violencias machistas es la protagonista de la nueva sesión del ciclo Pensando o Futuro.
Asociación Alexandre Bóveda
Conciertos de dos bandas punk en Mardi Gras
21.00 horas | Actuación de Gapo y Asozial Zugezogen. Dos bandas punk de la capital alemana con un coruñés infiltrado en ambas formaciones. La entrada cuesta 10 euros.
Sala Mardi Gras
Conferencia sobre la figura de Castelao
18.30 horas | Rosario Sarmiento, Xosé A. Fraga y Felipe Senén participan en la última mesa redonda dentro del ciclo Castelao e o seu tempo por el 75 aniversario del fallecimiento del intelectual.
Casa Museo Casares Quiroga
Aroa Moreno presenta su nuevo libro
19.30 horas | El ciclo Compaxinadas cuenta con la visita de Aroa Moreno, que charlará sobre su obra Mañana matarán a Daniel. Lo presenta Javier Pintor.
Fundación Luis Seoane
Noche de improvisación en la sala Garufa
21.30 horas | Risas garantizadas con Marita Martínez, Lucía Veiga, Patricia Castrillón y Tito Rober. Las entradas tienen un precio de 12 euros.
Garufa
