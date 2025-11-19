¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 19 de noviembre

Un taller para que el cerebro esté en forma

18.30 horas | Manuel Vicente García ofrece la charla Como ter un cerebro en forma? para niños y niñas de 9 a 14 años. Es necesario inscribirse previamente para participar.

Biblioteca Fórum

Charla sobre desafíos ante la violencia sexista

19.30 horas | La socióloga y profesora, Iria Vázquez Silva, especialista en estudios de género y violencias machistas es la protagonista de la nueva sesión del ciclo Pensando o Futuro.

Asociación Alexandre Bóveda

Conciertos de dos bandas punk en Mardi Gras

21.00 horas | Actuación de Gapo y Asozial Zugezogen. Dos bandas punk de la capital alemana con un coruñés infiltrado en ambas formaciones. La entrada cuesta 10 euros.

Sala Mardi Gras

Conferencia sobre la figura de Castelao

18.30 horas | Rosario Sarmiento, Xosé A. Fraga y Felipe Senén participan en la última mesa redonda dentro del ciclo Castelao e o seu tempo por el 75 aniversario del fallecimiento del intelectual.

Casa Museo Casares Quiroga

Aroa Moreno presenta su nuevo libro

19.30 horas | El ciclo Compaxinadas cuenta con la visita de Aroa Moreno, que charlará sobre su obra Mañana matarán a Daniel. Lo presenta Javier Pintor.

Fundación Luis Seoane

Noche de improvisación en la sala Garufa

21.30 horas | Risas garantizadas con Marita Martínez, Lucía Veiga, Patricia Castrillón y Tito Rober. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

Garufa