Luz verde de la Xunta al trámite ambiental para construir 4.000 viviendas en Monte Mero

La Xunta ha dado luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del sector SUD 4 del Monte Mero de A Coruña, con el que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) prevé urbanizar suelo para construir 4.000 viviendas en la ciudad, tal y como ha avanzado la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. El informe ambiental saldrá publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia. El documento establece que "no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, pero incluye condicionantes con el fin de profundizar en aspectos como el ruido y la movilidad en el entorno o las necesidades de saneamiento o abastecimiento", indica la Xunta en una nota remitida a los medios.

El informe, tal y como explica la consellería, fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, "un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la consulta de los organismos públicos interesados" y, según indica la Xunta, "tanto el borrador de PIA como el documento ambiental estratégico estuvieron publicados en el portal web de la Consellería para que el público en general pudiera consultarlos y hacer las observaciones o sugerencias que considerara oportunas".

Una vez emitido el informe ambiental estratégico, se remite al promotor y al órgano sustantivo junto con los informes recibidos en la fase de consultas previas y, posteriormente, se hará público mediante publicación tanto en el DOG cómo en la página web de la Consellería de Medio Ambiente.

La Xunta especifica que el ámbito de actuación del PIA es un espacio de más de 40 hectáreas de extensión entre el barrio de Xuxán, las antiguas instalaciones de la fábrica de armas -en transformación para configurar la futura Ciudad de las TIC- y las áreas de Montserrat y Pedralonga. En esa zona se prevé construir 4.000 viviendas, de las que el 80% serán protegidas. El suelo afectado en la zona de Monte Mero está conformado fundamentalmente por terrenos de naturaleza rústica de carácter agropecuario residual con presencia dispersa de alguna edificación de pequeño tamaño. El PIA establece como uso predominante el residencial, así como usos terciarios y reservas de suelo para equipaciones comunitarias y para infraestructuras de servicios.

A este plan alegaron tanto los residentes, ya que plantea el derribo de 38 viviendas en la zona, como la asociación Adega.