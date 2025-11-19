Marineda City enciende la Navidad el día 27 de noviembre

Marineda City inaugurará el 27 de noviembre la Navidad de la mano de Rock en Familia, el grupo musical que triunfa acercando a las nuevas generaciones al rock&roll. El espectáculo comenzará a las 19.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán.

Rock en Familia llegará a Marineda con su exitoso espectáculo I Love Rock&Roll, un recorrido por los temas más icónicos del rock nacional e internacional. A lo largo de 60 minutos, ocho de los integrantes de la banda interpretarán canciones de grupos míticos como Led Zeppelin, AC/DC, Guns N’Roses, The Beatles o Pearl Jam, además de algunos temas vinculados a la época navideña.

Así, Marineda City dará el pistoletazo de salida a su programación navideña, que incluirá actividades para todas las edades y tendrá un enfoque especial en la solidaridad. El centro contará con un gran árbol de Navidad en cuyas bolas los visitantes podrán depositar sus deseos. Por cada uno de ellos, Marineda City donará 1 euro a una asociación sin ánimo de lucro vinculada a la infancia y, además, realizará un sorteo de tarjetas regalo entre todos los participantes.

Como en años anteriores, el centro apostará por ofrecer unas navidades inclusivas, poniendo a disposición de las familias visitas a Papá Noel y los Reyes Magos en espacios libres de ruido, en colaboración con la Fundación ENKI y la Federación de Autismo de Galicia.

Habrá quince shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia. Y el 30 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán despedir el año por adelantado con las precampanadas de Marineda City en una divertida fiesta que contará con el concierto del grupo Pop del Arte.

La plaza exterior de Marineda City albergará entre el 21 de noviembre y el 11 de enero su tradicional mercado navideño con siete puestos de artículos de artesanía tradicional para ayudar a sus clientes en sus opciones de compras navideñas.