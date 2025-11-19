Así habla la memoria cuando alguien la escucha: "Conté cosas que nunca le había contado a nadie"

«Nos estamos perdiendo tantas historias...» Diecisiete vidas reconstruidas desde la palabra toman forma en libros únicos presentados este miércoles en la fundación María José Jove. El proyecto intergeneracional da voz a mayores de residencias de A Coruña, Vigo y O Val Miñor mediante relatos escritos por voluntarios para que alguien les escuche si están solos.

65 primaveras es la historia que narra la vida de María Mata, la protagonista más joven del proyecto. «El regalo fue ella. Me contó cosas que no le contó a nadie, y yo a ella, cosas que nadie sabe más que ella y yo», explica sobre Begoña Llaca, la escritora voluntaria.

María Mata y Lucía Llaca reciben su libro de manos de Gayoso / LCO

Lo que comenzó como un voluntariado, rápido se convirtió en un lazo de amistad. La prueba está en el título, que a Begoña se le ocurrió de inmediato. «El 21 de marzo, fue cuando sufrió el primer ictus, que coincide con mi cumpleaños y el comienzo de la primavera. Y ella tenía 65 años», explica. María no solo le contó a Begoña su trayectoria, sino que le dio una lección invaluable de superación. «Para mí ha sido un viaje transformador. No es lo que le pasó, sino cómo lo cuenta, con qué serenidad y fortaleza y resiliencia afronta las situaciones», explica Begoña.

Tras el ictus, María decidió que la silla de ruedas no le ataría: «Algunos de la residencia se preguntaban: ‘¿Cómo esta señora ya puede andar?’, y es que mientras ellos veían la tele yo trabajaba con el fisio. De los siete días de la semana trabajo cinco para poder apoyarme solo de mi novio [su bastón]».

Otro de los libros entregados a otra coruñesa fue Las palabras de los recuerdos (Un café con mi madre). «Recordarlo es vivirlo de nuevo», explica con los ojos vidriosos Emma María Guldrís Hortas mientras mira a su hija, también llamada Emma, autora de su libro.

Gayoso le entrega su libro a Emma, madre e hija. | LCO

Es la primera vez que una hija cuenta la historia de su propia madre. La cercanía hizo que las charlas fuesen mucho más profundas, aunque no siempre fáciles. Decidieron verse en una cafetería una vez a la semana. «Me hizo mucha ilusión porque era como ‘hoy no puedo quedar, tengo que tomar un café con mi madre’. En mi vida imaginé decir eso», afirma.

El relato no solo da voz a Emma, sino que también rescata las historias de su madre (abuela de la autora), que la protagonista había casi olvidado. Emma lo admite: «Si no llega a ser por esto, nunca lo hubiera contado. Hay muchas historias que ni mi hija sabía». La autora explica que este libro «no busca cerrar capítulos, sino abrir los que aún queda por vivir». La protagonista destaca por la forma en la que navegó épocas difíciles con serenidad «mirando siempre hacia delante».