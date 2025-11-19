Palomo Spain abre la tercera edición del congreso Modiña en A Coruña

El diseñador Alejandro Gómez Palomo, director creativo y cofundador de la firma Palomo Spain, participó este miércoles en A Coruña en la jornada inaugural de la tercera edición del congreso Modiña, que se despedirá la tarde del jueves. Gómez Palomo ofreció una charla titulada Hablemos de moda, en la que habló de su visión de la industria en la que ha conseguido hacerse un hueco gracias a su visión rompedora.

En esta primera jornada —celebrada en el Work Café del Banco Santander— participaron también creadoras como Elena Ferro, que participó en una mesa redonda sobre el impacto de la artesanía en la moda, o David Gigirey, propietario de la tienda de perfumes Amusko, que abordó la importancia de las fragancias en la moda. Las charlas continuarán este viernes, a partir de las 16.30 horas, con Ramón Santos, el dueño de la mercería La Crisálida, que comentará en el Club Cámara cómo consiguió que un negocio de toda la vida de A Coruña se convirtiese en un fenómeno viral mundial.

A las 17.00 horas, las fundadoras de New Aware, Elena Sánchez Díaz y María Atocha Pérez Frade de Peralta conversarán con la diseñadora Marta Pujales, ganadora del Premio Nacional de Moda Sostenible Greenwalk Awards, sobre casos de éxito y más tarde otros ponentes abordarán temas como la sostenibilidad en la industria.