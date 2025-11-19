El PP pide tramitar 100 multas pendientes a coches tipo Uber

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, reclama al Gobierno local que tramite las «más de cien sanciones» pendientes a Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber, y les imponga multas. La alcaldesa Inés Rey, afirmó, debe «sacarlas del cajón, si no puede incurrir en prevaricación», y se preguntó si ha dado a este tipo de coches «barra libre para incumplir la normativa».

Para Lorenzo, la regidora y el BNG están «dando un espectáculo bochornoso» por no haber regulado los VTC en la ordenanza de movilidad aprobada este año, y haberlo dejado para una futura centrada en estos. La regidora afirmó que pedirá datos a los taxistas para ver si es necesario reformar el servicio, con posibles medidas como el aumento de las licencias, y, según Lorenzo, esto supone admitir que elaboró la ordenanza sin esta información. El popular reclamó «respeto» por el sector del taxi y afirmó que hay que «sentarse con todos, dialogar y regular el sector de la movilidad» incluyendo también a los VTC.

El líder popular cargó también contra el Bloque, al que pregunta por qué respaldó al Gobierno local socialista para aprobar la ordenanza de movilidad que negociaron entre ambos grupos «si no regulaba los VTC». Lorenzo preguntó a la formación nacionalista si «volverá a apoyar a grandes empresarios en vez de a unos autónomos como son los taxistas, como en As Xubias».