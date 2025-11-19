La primera prueba de resistencia del pacto de Medicina: la votación interna en la USC

Las Xunta y los tres rectorados gallegos tocan con los dedos el pacto para descentralizar Medicina, resultado de largos meses de negociaciones y declaraciones cruzadas. Falta llegar a la orilla. La previsión era que el documento estuviese firmado a finales de la semana pasada —cuando se anunció públicamente que A Coruña, Vigo y Santiago habían pactado los términos de la descentralización—, pero finalmente se fijó el lunes como el día en que este se haría público. Y tampoco pudo ser. Ahora pasará por el Consello de Docencia Clínica, previsiblemente mañana jueves, algo que parece un mero trámite y tras el que se darían a conocer los detalles del trato. El turno será entonces de los gobiernos de cada universidad. A Coruña tiene en mente convocar una sesión extraordinaria para no demorar su parte. La prueba de resistencia estará la votación en la universidad de Santiago: las opiniones internas sobre lo cocinado por la Xunta y los rectores no son unánimes, sobre todo dentro de la Facultad de Medicina y respecto a la vinculación de profesorado y hospitales a las otras dos universidades y la cesión de la docencia teórica.

Desde la Universidade da Coruña (UDC) avanzan que, tan pronto como se selle el documento esta semana, convocarán su Consello de Goberno «a la mayor brevedad» para dar luz verde a la descentralización. Desde la Universidade de Santiago (USC) —cuyo rector, Antonio López, destacó que la institución que representa «cedió bastante» para llegar a buen puerto— señalan que todavía no tienen en el calendario la convocatoria del Consello de Goberno ni tampoco garantizan que vaya a estar en el orden del día. Voces desde la propia Facultad de Medicina cuestionan cómo se van a superar «los retos que plantea para su implementación». Al igual que en A Coruña, tampoco en Vigo parece que vaya a haber trabas. Tienen un consello programado ya para el lunes, pero aún no se pudo incluir este punto entre los asuntos que se tratarán.

Si se supera el trámite dentro de los tres consellos de goberno, comenzará una nueva fase, con el objetivo a corto plazo de que se descentralice la enseñanza práctica de quinto curso ya el próximo año. De acuerdo con la información aportada, la comisión de seguimiento del acuerdo tiene que haber realizado los primeros trabajos antes del 21 de enero.

En 2027/2028 será el momento de «toda la docencia teórica» de quinto y, en el 2028-2029, las clases teóricas de cuarto. «Algunas personas que formaban parte del grupo de trabajo pensaban que esto se podía hacer en dos años», explicó el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, dado que el sexto curso ya está «prácticamente descentralizado», pero se llegó al «consenso» de estirar los plazos. De acuerdo con el calendario pactado, que congela la petición de la UDC para una nueva facultad en A Coruña aunque no la anula, en el curso 2028/2029 ya se impartirá la docencia del cuarto curso de la carrera en A Coruña y Vigo, que se repartirán unas nuevas 40 plazas docentes.

«El pacto no tiene nada que ver con el de 2015»

El rector de la UDC, Ricardo Cao, ha expresado su satisfacción por el acuerdo en una entrevista concedida este martes a Radio Coruña. Cao aseguró que el pacto «demuestra la capacidad de diálogo» entre las instituciones y que sitúa al sistema universitario gallego como una prioridad compartida.

Cao subrayó que este acuerdo «no tiene nada que ver» con el firmado en 2015 y que no se cumplió, ya que considera que ahora es «más amplio, detallado y con una calendarización clara», lo que aporta garantías reales. Cao explicó que si hubiera algún incumplimiento o si finalmente llegase una titulación privada de Medicina a Galicia, la UDC «pondría su propia propuesta encima de la mesa».

Sobre la posible entrada de universidades privadas, el rector aclaró que el texto contempla un escenario para actuar, ya que la UDC podría poner sobre la mesa su titulación «en cualquier momento» y se abriría «un plazo extraordinario, ya fijado en el acuerdo». Reconoció haber recibido «información no oficial» sobre posibles titulaciones privadas.

En cuanto al aplazamiento del plan de la UDC, insistió en que el proyecto sigue vivo, pero que ahora se prioriza el consenso: «La voluntad es que se cumpla el acuerdo y luego evaluarlo».