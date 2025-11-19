El tiempo en A Coruña según la Aemet: las temperaturas bajan por la entrada de aire frío del Ártico

La entrada de aire frío procedentes del Ártico ya se va a notar desde hoy A Coruña y en toda Galicia. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta semana ya anunciaba una caída de las temperaturas, sobre todo durante las jornadas del jueves 20 y el viernes 21, pero desde hoy ya se sentirá esa bajada de los termómetros, y además vuelven las lluvias, así que toca abrigarse y en zonas del interior de Galicia no se descartan las primeras nevadas de la temporada a partir de mañana.

De momento hoy miércoles 19 de noviembre en A Coruña ya veremos que a los termómetros les costará ir sumando grados. Con 10 de mínima y 14 de máxima, probablemente muchas personas pensarán en rescatar del armario la bufanda y los guantes. La Aemet prevé además algunas precipitaciones durante la primera mitad del día. Todavía será una jornada de transición entre las altas y las bajas presiones así que, aunque se espera cierta inestabilidad, no lloverá de manera intensa ni persistente sino que caerán algunos chubascos, menos probables por la tarde.

La caída de las temperaturas será más acusada durante las jornadas del jueves día 20 y viernes día 21. Para esas 48 horas la Aemet prevé mínimas en A Coruña de entre 8 y 9 grados, y máximas que no subirán de los 12 ó 13 grados. En el interior de Lugo y la provinia de Ourense no se descartan mínimas bajo cero con heladas y nieve en cotas que irán bajando hasta los 900 metros a lo largo de las próximas horas.

Meteogalicia también prevé valores muy bajos y no se descarta nieve en zonas del interior puesto que serán días en los que también se prevén precipitaciones generalizadas en las cuatro provincias, aunque en el área coruñesa no se esperan lluvias durante la tarde del viernes y el jueves alternarán nubes, claros y chubascos.

La Aemet sitúa la cota de nieve en la provincia de A Coruña alrededor de los 400 metros para el viernes así que a final de semana sabremos si cuajan los primeros copos en este camino hacia el invierno.

La previsión del tiempo para el fin de semana también apunta, de momento, a un predominio de la inestabilidad atmosférica, con lluvias durante las jornadas del sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. Las temperaturas no remontarán hasta el domingo. Para el sábado todavía se esperan valores muy parecidos a los del viernes y ya durante la jornada dominical veremos cómo la mímina escala hasta los 13 grados y la máxima alcanza los 16 grados.

¿Y cómo viene el tiempo la próxima semana?. Pues de momento la recta final de noviembre llega con capucha y paraguas. Durante el fin de semana se irá retirando el aire frío del Ártico que será responsable de la bajada de las temperaturas durante los próximos días y los termómetros se van a recuperar ya desde el domingo, pero habrá que capear las lluvias que marcarán esta recta final del otoño. De momento los primeros compases de la próxima semana aparece en las previsiones de la Aemete y de Meteogalicia con símbolos de lluvias. Más información.