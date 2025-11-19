La Universidad de Vigo sigue la hoja de ruta de A Coruña y continúa trabajando en su propio título de Medicina
El Consello de Docencia Clínica se reúne mañana a las 9
El rector vigués da por hecho el acuerdo de descentralización, aunque revela que hay una comisión de profesores trabajando en el título por si fuese necesario «un plan B»
Sandra Penelas
El rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, da por hecho que el acuerdo para la descentralización de Medicina obtendrá el visto bueno del Consello de Docencia Clínica, que se reúne mañana a las 9 en Santiago y al que asistirá junto al vicerrector Alfonso Lago. Pero ahora se muestra más contundente respecto a la petición de un título propio de Medicina. Tras la reunión del grupo de trabajo este lunes, anunció la retirada de la solicitud una vez alcanzado el pacto, pero ahora también asegura que la institución seguirá trabajando «a nivel interno», como la Universidade da Coruña, por si «houbera que tirar dun plan B».
Reigosa se ha referido además a la existencia de una comisión que está trabajando en la elaboración de una propuesta y de la que forma parte la catedrática África González, que siempre se ha mostrado partidaria de que la UVigo tenga su propia Facultad de Medicina. Este grupo, integrado por docentes vinculados a las ciencias de la salud, seguirá activo por si en algún momento el pacto llega a romperse para que la institución pueda reactivar su petición del grado.
En todo caso, el rector vigués sigue defendiendo que el mejor modelo es un título compartido. «Creo que é o mellor xeito de facer non só a descentralización, senón a corresponsabilidade das tres universidades», sostiene.
Reigosa realizó estas declaraciones tras inaugurar esta mañana en el Mar de Vigo las XXXI Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas. Confía en que el Consello de Docencia Clínica apruebe el acuerdo «de xeito bastante rápido». Luego será el turno de que lo hagan las tres universidades en sus respectivos consellos de goberno.
El de la UVigo podría celebrarse antes de que acabe este mes: «Os consellos son órganos de goberno moi amplos nos que pode haber opcións e opinións diversas. Eu vou defender o acordo como algo positivo para o conxunto do sistema universitario galego, para a docencia de Medicina e para a nosa universidade, que vai empezar a xogar un papel nestes estudos na nosa comunidade. E espero defendelo con éxito».
Respecto a las posibles reticencias que podría encontrarse su homólogo de Santiago, Reigosa sostiene que los tres rectores tienen la «obriga moral» de defenderlo. «Os acordos sempre son así, todo o mundo ten que ceder cousas. Dende logo, a UVigo ten moi clara a lealdade institucional e estou seguro de que os reitores van defender o acordo como xa fixeron no grupo de traballo e farán mañá no Consello de Docencia Clínica», confía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Inés Rey sobre el surfista multado en A Coruña: 'Fernando Alonso no va a 210 por la autopista por mucho que sea un profesional del motor
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña