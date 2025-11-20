Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue el adiós de la macroplataforma flotante que formó parte de la fachada marítima de A Coruña durante cuatro años

El buque cajonero ‘Sato Levante’ atracó en 2021 en A Coruña. Este jueves se despide remolcado por el VB Hispania

Así fue el adiós de la macroplataforma flotante que formó parte de la fachada marítima de A Coruña durante cuatro años

Así fue el adiós de la macroplataforma flotante que formó parte de la fachada marítima de A Coruña durante cuatro años

Cedido @CorunaPilots

Cedido @CorunaPilots

El buque cajonero ‘Sato Levante’, una plataforma flotante de gran envergadura que permanecía atracada en el puerto coruñés desde agosto de 2021, se despide este jueves tras formar parte de la fachada marítima de la ciudad durante los últimos años. Con una estructura de 57 metros de eslora, la embarcación Sato Levante fue construida en 2009 para realizar obras portuarias. Contribuyó a la ejecución de cajones para los muelles de Las Palmas, de Granadilla, en Tenerife, y el puerto de Bilbao.

En 2018, se refugió en el puerto coruñés a causa de un temporal y, desde el verano de 2021, permanecía atracado en A Coruña, donde podía divisarse desde varios puntos de la ciudad. Tras años integrado en su 'skyline', este jueves dice adiós al muelle de San Diego escoltado por el remolcador de altura VB Hispania, Gatiza e Ibaizabal Nueve, con la ayuda de los prácticos del puerto de A Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
  2. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  3. La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
  4. El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
  5. Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
  6. Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
  7. No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña
  8. Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros

Así fue el adiós de la macroplataforma flotante que formó parte de la fachada marítima de A Coruña durante cuatro años

Así fue el adiós de la macroplataforma flotante que formó parte de la fachada marítima de A Coruña durante cuatro años

La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba

La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba

Los concursantes de Operación Triunfo actuarán en abril en el Coliseum

Los concursantes de Operación Triunfo actuarán en abril en el Coliseum

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria

Penélope Cruz, también atenta a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

Penélope Cruz, también atenta a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

Marta Ortega apuesta por la merluza de Celeiro en la cena de gala ofrecida a Annie Leibovitz

Marta Ortega apuesta por la merluza de Celeiro en la cena de gala ofrecida a Annie Leibovitz

Jóvenes de A Coruña hablan sobre Franco ante el 20N: «Nos hablaron de la Guerra Civil y la dictadura, pero no de las atrocidades»

El pacto por Medicina llega a la orilla: firmado el acuerdo para que A Coruña tenga una unidad docente propia

El pacto por Medicina llega a la orilla: firmado el acuerdo para que A Coruña tenga una unidad docente propia
Tracking Pixel Contents