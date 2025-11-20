Así fue el adiós de la macroplataforma flotante que formó parte de la fachada marítima de A Coruña durante cuatro años

El buque cajonero ‘Sato Levante’, una plataforma flotante de gran envergadura que permanecía atracada en el puerto coruñés desde agosto de 2021, se despide este jueves tras formar parte de la fachada marítima de la ciudad durante los últimos años. Con una estructura de 57 metros de eslora, la embarcación Sato Levante fue construida en 2009 para realizar obras portuarias. Contribuyó a la ejecución de cajones para los muelles de Las Palmas, de Granadilla, en Tenerife, y el puerto de Bilbao.

En 2018, se refugió en el puerto coruñés a causa de un temporal y, desde el verano de 2021, permanecía atracado en A Coruña, donde podía divisarse desde varios puntos de la ciudad. Tras años integrado en su 'skyline', este jueves dice adiós al muelle de San Diego escoltado por el remolcador de altura VB Hispania, Gatiza e Ibaizabal Nueve, con la ayuda de los prácticos del puerto de A Coruña.