Annie Leibovitz firma ejemplares de su libro 'Women' ante un centenar de personas en A Coruña
Marta Ortega ha acompañado a la célebre fotógrafa durante la presentación en la librería de la Fundación MOP. Este sábado se abre al público 'Wonderland', la exposición que protagoniza
La célebre fotógrafa Annie Leibovitz, que protagoniza la nueva exposición de la Fundación MOP 'Wonderland', ha firmado ejemplares de su libro 'Women' este jueves en la librería de la instalación ubicada en el muelle de la Batería ante el centenar de personas que han podido reservar su entrada en el acto con aforo limitado. Leibovitz ha estado acompañada en todo momento por Marta Ortega para presentar la colección de dos volúmenes editada por Phaidon, que retrata a las mujeres en toda su diversidad y cuenta con textos de Chimamanda Ngozi Adichie, Susan Sontag y Gloria Steinem.
"Sus impresionantes fotografías —en color y en blanco y negro— conforman un auténtico 'quién es quién' de mujeres que están transformando el mundo, desde Louise Bourgeois, Joan Didion, Elizabeth Taylor y Eudora Welty, hasta Joan Baez, Billie Eilish, Serena y Venus Williams, y Anna Wintour", explica la fundación.
Desde el próximo sábado, 22 de noviembre, puede visitarse en la nave de la Fundación MOP la primera gran retrospectiva que se realiza en España de la reconocida fotógrafa y retratista. Se exponen más de un centenar de imágenes, sus primeros trabajos con los Rolling Stones, así como una muestra de sus diferentes estilos, su proceso creativo y su voz narrativa.
