La Audiencia de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria. En concreto, lo considera autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso y en local abierto al público, en concurso con un delito de detención ilegal, y de un delito de lesiones. A la hora de dictar la pena, tiene en cuenta las agravantes de reincidencia y de uso de disfraz.

El tribunal entiende acreditado que el acusado, el 27 de febrero de 2024, accedió a una sucursal bancaria de A Ponte do Porto, en Camariñas, ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol. A continuación, según el fallo, “apuntó con un objeto contundente que aparentaba ser un arma de fuego corta al único empleado que se hallaba trabajando”, a quien golpeó y retuvo mediante bridas para apoderarse del dinero de la caja y del cajero automático. La Sala indica en el relato de hechos probados de la sentencia que el botín ascendió a 44.380 euros.

Además de la pena de prisión, la Sala le impone el pago de 15.600 euros al empleado por las lesiones y secuelas sufridas y de 44.380 euros a la entidad bancaria por el importe sustraído. El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.