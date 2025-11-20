Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria

El ladrón retuvo al único empleado de una oficina de Camariñas para hacerse con el dinero de la caja y el cajero automático

Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña

Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña / Europa Press

RAC

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria. En concreto, lo considera autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso y en local abierto al público, en concurso con un delito de detención ilegal, y de un delito de lesiones. A la hora de dictar la pena, tiene en cuenta las agravantes de reincidencia y de uso de disfraz.

El tribunal entiende acreditado que el acusado, el 27 de febrero de 2024, accedió a una sucursal bancaria de A Ponte do Porto, en Camariñas, ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol. A continuación, según el fallo, “apuntó con un objeto contundente que aparentaba ser un arma de fuego corta al único empleado que se hallaba trabajando”, a quien golpeó y retuvo mediante bridas para apoderarse del dinero de la caja y del cajero automático. La Sala indica en el relato de hechos probados de la sentencia que el botín ascendió a 44.380 euros.

Además de la pena de prisión, la Sala le impone el pago de 15.600 euros al empleado por las lesiones y secuelas sufridas y de 44.380 euros a la entidad bancaria por el importe sustraído. El fallo no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
  2. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  3. La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
  4. El baile de Os Mallos es «la mejor medicina» vecinal
  5. Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
  6. Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
  7. No querían que siguiera en el negocio, ahora lo dirige: la encargada de Komo Sushi en A Coruña
  8. Así se come en la escuela de hostelería de A Coruña: 'Un banquete por 10 euros

Los concursantes de Operación Triunfo actuarán en abril en el Coliseum

Los concursantes de Operación Triunfo actuarán en abril en el Coliseum

La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba

La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años de cárcel al atracador de una sucursal bancaria

Penélope Cruz, también atenta a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

Penélope Cruz, también atenta a la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña

Marta Ortega apuesta por la merluza de Celeiro en la cena de gala ofrecida a Annie Leibovitz

Marta Ortega apuesta por la merluza de Celeiro en la cena de gala ofrecida a Annie Leibovitz

Jóvenes de A Coruña hablan sobre Franco ante el 20N: «Nos hablaron de la Guerra Civil y la dictadura, pero no de las atrocidades»

El pacto por Medicina llega a la orilla: firmado el acuerdo para que A Coruña tenga una unidad docente propia

El pacto por Medicina llega a la orilla: firmado el acuerdo para que A Coruña tenga una unidad docente propia

Palomo Spain abre la tercera edición del congreso Modiña en A Coruña

Palomo Spain abre la tercera edición del congreso Modiña en A Coruña
Tracking Pixel Contents