Los comerciantes de Os Mallos ya están conectados a la Policía Local a través de una aplicación móvil
La App Comercio Seguro suma 42 establecimiento adheridos en negocios de Ramón Cabanillas y Ángel Senra
El Concello ha finalizado la implantación de la App Comercio Seguro entre los negocios de Ramón Cabanillas y Ángel Senra, de Os Mallos, que en su mayoría ya emplean este mecanismo para tener una comunicación «directa y en tiempo real» con la Policía Local. La concejala de Atención Ciudadana y Seguridad, Montse Paz, visitó este jueves algunos de los comercios adheridos, que suman 42 en las dos vías. También estuvo presente la presidenta del Centro Comercial Aberto Distrito Mallos, Alba Balsa, que señaló que tener una conexión directa con el 092 da «tranquilidad» a l pequeño comercio. Elisa Gerpe, propietaria de una floristería en el barrio, defendió que la aplicación para el móvil es «muy fácil de usar» y permite comunicarse con los agentes «con rapidez».
