Los concursantes de Operación Triunfo actuarán en julio en el Coliseum

Los Conciertos OT 2025 llegarán esta temporada a grandes recintos de todo el país con una propuesta diseñada para gran formato, con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor. El joven ya había pedido varias veces en cámara poder tocar en su ciudad, una de ellas esta misma semana, razonando que era la única manera de que pudiese acudir su abuela a verlo. Un "sueño", en sus propias palabras, que podrá cumplir, ya que la gira pasará por el Coliseum de A Coruña el próximo 19 de abril.

Tras una actuación apoteósica en la última gala, que ha elevado sus posbilidades de llegar a la final, Tinho se la juega esta semana cantando en gallego. Interpretará Tempestades de Sal, de la también coruñesa Sés, con arreglos fieles al espíritu guerrilleiro y bravú de la canción.

Las entradas se pondrá a la venta a través de www.entradas.com. El concierto de Operación Triunfo se suma a la programación musical del Coliseum para el próximo año 2026, siendo la decimoquinta formación confirmada. El resto de las citas programadas son: Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Amaral (21 de febrero), Celtas Cortos (11 de abril), Hijos de la Ruina (17 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín(15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Pablo Alborán(4 de julio), Aitana (22 de julio) y La Oreja de Van Gogh (11 y 12 de septiembre).

Su deseo deportivista

Operación Triunfo 2025 está en sus últimas semanas y quien antes era un aspirante coruñés en busca de un sueño, ahora es un candidato ganar la edición del conocido talent show, que esta temporada se emite de nuevo por Amazon Prime. Ya fue favorito, ya se hizo famosa su abuela en uno de los vídeos del programa. Le queda poco al coruñés Tinho de esta aventura, de academia, como al resto de concursantes. De sus inicios en el Coro Cantabile, de este vecino de Os Rosales que ha conquistado a la audiencia, a los primeros efectos de la fama. De hecho, él fue uno de los elegidos para ir a la tradicional firma de discos que hacen los concursantes en el mes previo a la finalización de OT. A él le tocó en Valencia.

Allí en el medio del fervor de sus fans pudo ver a su familia, otro de los sacrificios que hacen los concursantes en esta experiencia en la que el reality se abre paso y están aislados y sin apenas información del exterior. A pesar de que no se conceden entrevistas en este tiempo y que prima la burbuja del concurso, Tinho ha ido dejando migas de ese coruñesismo de un joven de 22 años, que extraña al máximo su ciudad, que canta en gallego, que le pide un deseo a su alcaldesa y que hasta le enseña algunas frases a sus compañeros, entre ellos Olivia.

Las firmas de discos son uno de esos pequeños reductos que utilizan los concursantes para, en el intercambio con los fans, recibir información del exterior uno de los bienes más preciados. El gran deseo de Tinho en este viaje a Valencia y en esas horas de semilibertad era que alguien le dijese cómo iba el Dépor. Se quedó con las ganas. Supo, en cambio, que los Javis habían roto, pero no como va el equipo de sus desvelos. Así lo hizo sentir en su regreso a la Academia.